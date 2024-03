Furiosa: il film prequel di Mad Max aprirà Cannes 2024

Sarà Furiosa, il film prequel della saga di Mad Max, ad aprire Cannes 2024 nella serata del 15 maggio.

La 77esima edizione del festival francese porterà così sulla Croisette il nuovo lavoro di George Miller, presentato fuori concorso.

L'annuncio

Il regista George Miller ha dichiarato: "L'idea di questo prequel è stata con me per oltre un decennio. Non potrei essere più elettrizzato nel ritornare al Festival di Cannes insieme ad Anya Taylor-Joy, Chris Hemsworth e Tom Burke per condividere Furiosa: A Mad Max Saga. Non c'è un posto migliore rispetto alla Croisette per vivere questo film con gli spettatori su un palco mondiale".

Il festival, annunciando la scelta, ha dichiarato: "In 5 episodi e quasi 5 decenni, George Miller ha creato un mito catartico, persino una mitologia catartica. Mad Max è una cronaca del collasso della società e dell'ambiente, usando codici di genere per mettere in dubbio queste tematiche, inizialmente visionario e ora crudelmente attuali. Filmato in origine nell'Outback australiano, questa versione rivisitata dei 'western su ruote' descrive un mondo distopico in cui la velocità e il movimento sono semplicemente sinonimi, con l'energia della vita e con la morte, del risultato dello sfruttamento delle risorse, offrendo allo spettatore una dose di adrenalina raramente eguagliata sul grande schermo".

Furiosa: A Mad Max Saga - una scena del film

Furiosa, il ritorno della saga di Mad Max: George Miller pronto a bissare il successo di Fury Road?

Il cast

I protagonisti di Furiosa: A Mad Max Saga saranno gli attori Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth.

L'atteso ritorno all'iconico mondo distopico che il pluripremiato e geniale filmmaker George Miller ha creato più di 30 anni fa, con gli emblematici film di "Mad Max", svelerà le origini del potente personaggio protagonista nel pluripremiato successo mondiale Mad Max: Fury Road.

Questo nuovo lungometraggio di Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures è prodotto da Miller e dal suo partner di lunga data, il produttore nominato agli Oscar Doug Mitchell ("Mad Max: Fury Road", "Babe, maialino coraggioso"), attraverso la loro Kennedy Miller Mitchell, con sede in Australia.

Al fianco di Taylor-Joy e Hemsworth tra i protagonisti del film troviamo anche Alyla Browne e Tim Burke.

Miller ha scritto la sceneggiatura insieme al co-sceneggiatore di Mad Max: Fury Road Nico Lathouris.

La sinossi

Mentre il mondo va in rovina, la giovane Furiosa viene strappata dal Luogo Verde delle Molte Madri, e cade nelle mani di una grande Orda di Motociclisti guidata dal Signore della Guerra Dementus. Attraversando le Terre Desolate, si imbattono nella Cittadella presieduta da Immortan Joe. Mentre i due tiranni si battono per il predominio, Furiosa deve sopravvivere a molte prove e mettere insieme i mezzi per trovare la strada di casa.