Fuochi d’artificio: anticipazioni prima puntata della miniserie sulla Resistenza, stasera su Rai 1

Debutta questa sera su Rai 1 Fuochi d'artificio, la nuova fiction in tre puntate diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dall'omonimo romanzo di Andrea Bouchard. La serie evento, simbolo dell'80° anniversario della Liberazione, porta in scena una Resistenza inedita, vista e vissuta attraverso lo sguardo di quattro giovani protagonisti.

Fuochi d'artificio, la Resistenza vista con gli occhi dei ragazzi

Fuochi d'artificio

Ambientata nel 1944 tra le montagne piemontesi, la fiction racconta le vicende di Marta, Davide, Sara e Marco: quattro amici tra i 12 e i 13 anni che, stanchi di essere considerati troppo piccoli per agire, scoprono che proprio la loro età li rende ideali per passare inosservati. Così, nascondendo messaggi, trasportando viveri e costruendo l'identità fittizia del ribelle "Sandokan", decidono di supportare in segreto i partigiani locali.

Tra fughe nella neve, missioni pericolose e profonde amicizie, la serie bilancia avventura e riflessione. Marta, interpretata da Anna Losano, si troverà a lottare contro la paura, la nostalgia del fratello prigioniero e la durezza della guerra, scoprendo un coraggio inaspettato.

La trama della prima puntata in onda questa sera su Rai 1

Fuochi d'artificio, una scena

Nell'episodio di apertura, Marta e suo padre vengono fermati da una pattuglia tedesca. L'uomo, consapevole del pericolo imminente, affida alla figlia una busta segreta, contando sul fatto che i bambini non vengano sospettati. Questo evento accende nei ragazzi l'idea di creare l'identità del partigiano "Sandokan".

Mentre il fratello maggiore Matteo è prigioniero in un forte nemico, Marta, insieme a Sara e Marco, inizia ad agire per aiutare concretamente la Resistenza, affrontando pericoli e responsabilità sempre più grandi.

La fiction Rai tra romanzo e realtà storica

Barbara Ronchi e Francesco Centorame in Fuochi d'artificio

Fuochi d'artificio è una storia di formazione ispirata a episodi autentici della Resistenza alpina. Pur mantenendo un tono accessibile anche ai ragazzi, la serie affronta con rispetto temi storici complessi, rielaborandoli in chiave narrativa per renderli fruibili a tutta la famiglia. La regia di Susanna Nicchiarelli, già apprezzata per Nico, 1988 e Miss Marx, riesce a fondere poesia visiva e tensione emotiva.

Nel cast, accanto ai giovani attori, spiccano i nomi di Carla Signoris, Francesco Centorame, Barbara Ronchi e Paolo Briguglia. La sceneggiatura è firmata dalla stessa Nicchiarelli con Marianna Cappi e la collaborazione dell'autore Andrea Bouchard.

Quando vedere Fuochi d'artificio su Rai 1

La miniserie andrà in onda in tre appuntamenti: 15, 22 e 25 aprile 2025, sempre in prima serata su Rai 1. I primi due episodi sono già disponibili in anteprima su RaiPlay.

Una proposta televisiva che emoziona, coinvolge e invita a riflettere: perché, a volte, la libertà può nascere anche dagli occhi di un bambino.