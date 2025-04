Fuochi d’artificio, il finale su Rai 1 oggi 25 aprile in occasione della Liberazione: il destino di ‘Sandokan’

L'ultima puntata della miniserie sulla Resistenza, Fuochi d'artificio, andrà in onda questa sera su Rai 1, in concomitanza con l'80° anniversario della Liberazione. Quale sarà la fine di 'Sandokan'?

Ultimo atto per Fuochi d'artificio, la miniserie scritta da Susanna Nicchiarelli che ha acceso la prima serata di Rai 1 con il racconto intenso della Resistenza vista dagli occhi di quattro adolescenti. Oggi 25 aprile, data simbolica per la memoria collettiva italiana, è il giorno perfetto per un finale carico di pathos, misteri risolti e scelte decisive per i giovani protagonisti.

Fuochi d'artificio: il gran finale in onda il 25 aprile

Una scena di Fuochi d'artificio

Fuochi d'artificio, fiction diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dal romanzo di Andrea Bouchard, chiude il suo percorso con l'episodio Liberi Tutti. Ambientata tra la Val di Susa e la Val Chisone, la serie ha emozionato oltre 1,5 milioni di spettatori con il coraggio di Marta, Davide, Sara e Marco, i giovanissimi ribelli conosciuti con il nome di battaglia "Sandokan".

In questo episodio conclusivo, i protagonisti si troveranno faccia a faccia con la brutalità della guerra, messi in scacco da una feroce rappresaglia nazifascista. Ma sarà anche l'occasione per confrontarsi con i propri fantasmi interiori e con le verità taciute troppo a lungo.

La verità su Cristina e un piano folle per la pace

Fuochi d'artificio

Grande attesa soprattutto per il destino di Cristina, la madre di Marta e Davide, attorno alla cui scomparsa ruotano molti degli snodi emotivi della trama. Tra attacchi aerei e separazioni improvvise, Marta troverà un inaspettato alleato in Vittorio (Francesco Centorame), partigiano leale e determinante.

L'intreccio sentimentale tra Marta e Marco si infittisce e i due si ritroveranno a decidere se lasciarsi travolgere dagli eventi o provare a scrivere insieme un futuro diverso, nel mezzo del caos.

Speranza e memoria si intrecciano in un finale intenso

Con il ritorno in montagna e un piano tanto audace quanto rischioso, i protagonisti cercheranno di ribaltare il destino della loro valle e della loro giovinezza. Il finale promette emozioni forti, scelte coraggiose e un tributo sentito alla memoria della Liberazione.

Nessuna conferma, per ora, su una possibile seconda stagione, ma l'affetto del pubblico potrebbe fare la differenza. L'appuntamento con il gran finale è per questa sera 25 aprile, alle 21.30 su Rai 1.