Fuochi d'artificio, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Marta e Davide sfidano i nazisti

Torna stasera, martedì 22 aprile 2025, l'appuntamento con Fuochi d'artificio, la miniserie Rai diretta da Susanna Nicchiarelli e tratta dal romanzo di Andrea Bouchard. La seconda puntata andrà in onda alle 21.30 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Dopo l'intenso debutto, la serie comincia a svelare sfumature più profonde: piccole imprese partigiane si intrecciano a legami familiari messi alla prova, lasciando intravedere il prezzo di diventare adulti troppo in fretta.

Fuochi d'artificio, primo episodio: missione segreta e un pericolo imminente

Fuochi d'artificio

Nel primo episodio della serata, intitolato Cinquemila stelle, Marta e Davide riescono a introdursi nella fortezza tedesca e a tornare con preziose informazioni per i partigiani. La loro azione sorprende tutti, ma attira anche attenzioni indesiderate. Il nuovo comandante nazista decide di mettere una taglia su Sandokan, l'identità segreta dei giovani ribelli. La tensione cresce, soprattutto per Sara, amica e complice di Marta, la cui identità rischia di essere scoperta.

Il ritorno di un trauma e la verità su Cristina

Fuochi d'artificio, la serie di Rai 1

Nel secondo episodio, Attraverso la notte, la rappresaglia nazi-fascista colpisce duramente il villaggio, costringendo i giovani protagonisti a sospendere le attività. In questo clima drammatico, Marta scopre finalmente le ragioni della misteriosa assenza di sua madre Cristina, musicista e insegnante. La verità, dolorosa ma illuminante, le dona nuova forza. Insieme a Sara, Marta si avventura a Praverso, dove le due cadono in un'imboscata: l'amicizia e il coraggio saranno le loro uniche armi.

Quando va in onda Fuochi d'artificio

La seconda puntata di Fuochi d'artificio è prevista per oggi, martedì 22 aprile 2025, alle 21.30 su Rai 1. Tutti gli episodi sono disponibili anche su RaiPlay, in live streaming e on demand. Il gran finale andrà in onda venerdì 25 aprile, in occasione dell'Anniversario della Liberazione: una data simbolica per una serie che racconta la Resistenza con gli occhi dei più giovani.