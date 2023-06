FUBAR: ecco tutti i riferimenti ai film di Arnold Schwarzenegger presenti nella serie Netflix

Se amate Arnold Schwarzenegger avrete sicuramente apprezzato FUBAR, la sua prima serie uscita su Netflix qualche settimana fa. E avrete anche colto tutti i riferimenti alla carriera dell'attore disseminati negli episodi.

Uno dei riferimenti più evidenti è al film I Gemelli, in particolare quando in FUBAR c'è la scena in cui Luke Brunner e la sua ex moglie Tally (Fabiana Udenio) riprendono la loro storia d'amore. La canzone "I Only Have Eyes For You" dei Flamingos inizia a suonare mentre la macchina da presa passa da Tally a Luke, che sfoggia un sorriso sciocco, simile a quello che aveva nella scena di sesso de I gemelli con Kelly Preston.

Una cosa che il pubblico potrebbe notare è che Luke Brunner (Schwarzenegger) pronuncia per tutta la serie la frase "that's it, and that's all", un modo di dire che Brunner sostiene di aver inventato. Ma nell'ottavo episodio, Brunner ammette finalmente di averla rubata dal film Getta la mamma dal treno perché ama Danny DeVito e, nella vita reale, DeVito e Schwarzenegger sono buoni amici.

Schwarzenegger pronuncia anche la frase "Get to the choppa", riferimento al film Predator del 1987. Nel frattempo, se avete concluso la serie, leggete la spiegazione del finale di FUBAR.

Altri riferimenti sono più sottili e pensati per i fan più sfegatati. I numeri dei fascicoli rappresentano ciascuno un film per cui l'attore è noto, come Un poliziotto alle elementari, in cui l'agente John Kimble va sotto copertura e deve insegnare all'asilo. In FUBAR, hanno usato il numero di distintivo di Kimble come uno dei numeri dei fascicoli. Un altro numero di fascicolo è il numero di serie di Terminator (Schwarzenegger).

Fubar: Arnold Schwarzenegger torna in azione nel trailer della sua prima serie Netflix

Anche un altro film in cui Schwarzenegger salva la situazione viene citato nel numero di targa in FUBAR. La targa proviene da Last action hero - L'ultimo grande eroe. Se siete fan del film d'azione True Lies del 1994, allora apprezzerete ancora di più vedere Tom Arnold apparire in FUBAR.