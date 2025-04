FUBAR 2: svelate la data di uscita e le foto della nuova stagione della serie con Arnold Schwarzenegger

Netflix ha svelato la data di uscita e le prime foto della stagione 2 della serie FUBAR, il progetto con star Arnold Schwarzenegger.

L'appuntamento previsto per l'arrivo sugli schermi delle puntate inedite è stato fissato al 12 giugno.

Cosa racconta la serie Netflix

Nelle immagini della nuova stagione di FUBAR appaiono anche Carrie-Anne Moss, uno dei nuovi arrivi nel cast, che sarà Greta Nelso, un'ex spia della Germania dell'Est che ha avuto una storia piena di passione con Luke Brunner, il personaggio interpretato da Arnold Schwarzenegger.

Al centro della trama c'è un agente della CIA che sta per andare in pensione quando scopre un segreto della sua famiglia ed è costretto a ritornare in azione per un'ultima missione.

FUBAR: Monica Barbaro e Arnold Schwarzenegger nella seconda stagione

FUBAR: Carrie-Anne Moss e Arnolds Schwarzenegger insieme

FUBAR: Guy Burnet e Monica Barbaro in una foto della stagione 2

Nei nuovi episodi Luke Brenner, dopo aver salvato la figlia che lavora come agente segreto, è tornato e affronta nuovi villain, tra cui una sua vecchia fiamma legata al suo passato che minaccia di distruggere il mondo... Se prima non distruggerà la sua vita.

Chi è coinvolto in FUBAR

Nel cast della seconda stagione ci saranno anche Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris e Scott Thompson.

Nick Santora è coinvolto come showrunner e produttore esecutivo insieme a Schwarzenegger, Adam Higgs, Scott Sullivan, Holly Dale e Bill Bost, oltre al team di Skydance composto da David Ellison, Dana Goldberg e Matt Thunell.

FUBAR: una foto della seconda stagione

FUBAR: Arnolds Schwarzenegger nella seconda stagione