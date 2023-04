Fubar: Arnold Schwarzenegger torna in azione nel trailer della sua prima serie Netflix

Prima serie in assoluto per Arnold Schwarzenegger che torna in un ruolo cucito su misura per lui.

Netflix ha diffuso in streaming il nuovo full trailer di Fubar, la prima serie che vedrà protagonista Arnold Schwarzenegger. L'uscita in streaming di tutti gli otto episodi è fissata per il 25 maggio prossimo.

Gli eroi non vanno mai in pensione, al massimo partono per una nuova missione. Arnold Schwarzenegger torna come protagonista della prima serie di tutta la sua carriera!

Sinossi: Costretti a fare gioco di squadra, un padre e sua figlia scoprono di lavorare entrambi segretamente da anni come agenti della CIA, rendendosi così conto che il loro rapporto è un castello di menzogne e che in realtà non si conoscono per niente. FUBAR descrive dinamiche familiari universali in un contesto di spie, scene d'azione mozzafiato e tanto umorismo.

"Ovunque io vada le persone mi chiedono quando rifarò un'altra grande commedia d'azione come True Lies", aveva detto Arnold Schwarzenegger in una precedente dichiarazione. "Bene, eccola qui. Fubar vi prenderà a calci in culo e vi farà ridere molto più a lungo di un film. Adesso avete un'intera stagione a disposizione".

Arnold Schwarzenegger contro Donald Trump: "Capitol Hill come la Notte dei Cristalli nazista"

Il cast include anche Monica Barbaro, Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris, Fabiana Udenio e Gabriel Luna (che aveva già lavorato con Schwarzenegger in Terminator: Destino Oscuro).