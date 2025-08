Arnold Schwarzenegger: Netflix cancella la serie FUBAR dopo due stagioni

Nonostante l'esordio da record e un cast stellare guidato da Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro, Netflix decide di non rinnovare la serie d'azione FUBAR.

Netflix ha ufficialmente cancellato FUBAR dopo due stagioni, come riportato da The Hollywood Reporter. La serie, che ha avuto un debutto molto promettente, ha visto un consistente calo di ascolti nella seconda stagione, portando la piattaforma a interromperne la produzione.

Durante la sua prima settimana di programmazione, due anni fa, FUBAR ha dominato le classifiche di streaming di Nielsen, accumulando ben 1,53 miliardi di minuti di visione tra il 22 e il 28 maggio.

La seconda stagione, invece, ha registrato soltanto 412 milioni di minuti di visione nella settimana dal 9 al 15 giugno di quest'anno. Questo si traduce in un calo del 73% rispetto alla prima stagione, una diminuzione significativa che ha influito sulla decisione di Netflix di non proseguire.

La serie si è comunque piazzata all'ottavo posto tra le serie originali Netflix nella sua seconda stagione, ma ciò non è stato sufficiente a garantirle un rinnovo.

Cosa ha reso FUBAR popolare e chi sono i protagonisti

FUBAR è una commedia d'azione con protagonisti Arnold Schwarzenegger e Monica Barbaro, che interpretano una coppia insolita: un padre e una figlia spie. La dinamica familiare sullo sfondo di missioni pericolose ha conquistato il pubblico nella prima stagione. Nella seconda stagione, la storia si è arricchita con l'ingresso di Carrie-Anne Moss, che interpreta un personaggio chiave legato al passato di Luke Brunner, il ruolo di Schwarzenegger.

FUBAR: Monica Barbaro e Arnold Schwarzenegger nella seconda stagione

Il cast si completa con attori come Milan Carter, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Fabiana Udenio, Aparna Brielle, Guy Burnet, Andy Buckley, Jay Baruchel, Barbara Eve Harris e Scott Thompson, contribuendo a rendere la serie variegata e coinvolgente.

I temi e la trama della seconda stagione di FUBAR

La seconda stagione ha visto il ritorno di Luke Brunner, un agente della CIA ormai vicino al pensionamento, che deve affrontare nuove minacce, tra cui una vecchia fiamma interpretata da Carrie-Anne Moss.

Fubar: un momento della serie

La sinossi ufficiale racconta: "Dopo aver salvato un altro agente, che per caso è sua figlia, Luke si trova a dover fronteggiare nuovi nemici. Tra questi c'è una persona del suo passato che potrebbe mettere in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella del mondo". Questa evoluzione nella trama ha introdotto elementi più profondi di azione e conflitto emotivo, mantenendo alta l'attenzione degli spettatori.

Lavorare con Arnold Schwarzenegger

Carrie-Anne Moss, entrata nel cast durante la seconda stagione, ha espresso entusiasmo per l'esperienza lavorativa con Arnold Schwarzenegger. Intervistata da The Hollywood Reporter, Moss ha dichiarato: "Lavorare con Arnold è stato davvero epico. Non mi sono mai divertita così tanto tra scene d'azione, danza e recitazione, ma anche nei momenti di pausa, parlando di ogni genere di cose".

Ha aggiunto che questa esperienza è stata per lei un momento prezioso e stimolante, sia a livello professionale che personale.