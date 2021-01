Arnold Schwarzenegger contro Donald Trump: "Capitol Hill come la Notte dei Cristalli nazista"

Arnold Schwarzenegger ha pubblicato un accorato discorso contro Donald Trump in seguito ai tragici avvenimenti di Capitol Hill: nel video, ha paragonato i Proud Boys e i disordini scatenati per sostenere l'ex presidente, all'ascesa dei nazisti, definendo inoltre Trump il peggior presidente di sempre. Durante il suo discorso inoltre, l'attore ha sfoderato anche la spada di Conan, per dare più enfasi alle sue parole.

L'ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha condiviso un video messaggio su Twitter domenica mattina, paragonando le rivolte della scorsa settimana in Campidoglio alla famigerata Notte dei Cristalli, sostenendo che Trump passerà alla storia come il peggior presidente degli Stati Uniti di sempre.

"Come immigrato di questo Paese, lasciate che dica un messaggio ai miei compagni americani e al resto del mondo, riguardo agli avvenimenti dei giorni scorsi" - ha esordito Arnold - "Sono cresciuto in Austria e conosco molto bene la Kristallnacht, ovvero la Notte dei Cristalli. Fu una notte di atti terribili e violenti contro gli ebrei tenutasi nel 1938 e i Proud Boys hanno fatto la stessa cosa Mercoledì. Mercoledì è stato il giorno della Notte dei Cristalli proprio qui negli Stati Uniti."

"C'erano vetri rotti nelle finestre del Campidoglio degli Stati Uniti, proprio come in quella Notte dei Cristalli (NdA, in inglese la Notte dei Cristalli è "la Notte dei vetri rotti", ecco perché Arnold usa questa metafora). Ma la folla non ha solo frantumato le finestre del Campidoglio" - ha continuato Arnold - "Hanno infranto gli ideali che davamo per scontati. Non hanno semplicemente abbattuto le porte dell'edificio che ospitava la democrazia americana: hanno calpestato gli stessi principi su cui è stato fondato il nostro Paese".

Arnold ha poi continuato, parlando del suo passato e di come sia nato e cresciuto in un Paese, l'Austria, segnato ancora dalle cicatrici che aveva lasciato la Seconda Guerra Mondiale. Cita per esempio suo padre, come anche lui "tornasse a casa ubriaco una o due volte a settimana e lui urlava e ci picchiava, spaventando mia madre. Non gli ho mai detto che fosse tutta colpa sua, anche i nostri vicini vivevano una situazione simile. Mio padre e gli altri come lui soffrivano a causa del dolore che avevano visto coi loro occhi."

Schwarzenegger denuncia da tempo i pericoli rappresentati da Trump, infatti anche in questo video ha sottolineato: "Tutto è iniziato con bugie, bugie, bugie e intolleranza. Essendo europeo, ho visto in prima persona quanto simili inadempienze possano sfuggire al controllo" - ha detto - "Abbiamo bisogno di funzionari pubblici che servano qualcosa di più grande dei loro presunti ideali. Abbiamo bisogno di funzionari pubblici che servano ideali superiori, gli ideali su cui è stato fondato questo Paese e gli ideali a cui altri Paesi aspirano."

Nel video, Arnold ha anche mostrato la spada di Conan il barbaro, uno tra i film che hanno segnato il successo dei suoi esordi, dicendo che: "Più tempri una spada, più si rafforzerà", paragonando la forgiatura di una spada alla forgiatura della democrazia: "la nostra democrazia è stata temprata da guerre, ingiustizie e insurrezioni. Ma sono sicuro che dopo quello che noi abbiamo visto in questi giorni, diventeremo più forti, perché ora capiamo cosa abbiamo perso."

"Abbiamo bisogno di riforme, ovviamente, in modo che questo non accada mai più" - ha spiegato Arnold - "Dobbiamo ritenere responsabili le persone che ci hanno portato a questo punto imperdonabile. Dobbiamo guardare oltre noi stessi e i nostri dissidi politici. Dobbiamo mettere la nostra democrazia al primo posto. Dobbiamo guarire insieme dal trauma di ciò che è appena accaduto. Dobbiamo guarire, non come repubblicani o democratici, ma come americani".

Infine, Arnold Schwarzenegger ha accusato Donald Trump: "Il presidente Trump è un leader fallito. Passerà alla storia come il peggior presidente di sempre. La buona notizia è che presto sarà irrilevante come un vecchio tweet... Ha cercato un colpo di stato ingannando le persone con bugie. So dove portano queste bugie."