Fubar 2: Arnold Schwarzenegger svela il suo nuovo alter ego da Guinness dei Primati (VIDEO)

Arnold Schwarzenegger sfida il Guinness dei Primati in un nuovo video di scena realizzato per la Stagione 2 di Fubar.

La star del cinema d'azione ha fatto il salto dai lungometraggi allo streaming per il suo primo progetto televisivo su Netflix, con FUBAR che ha ottenuto il rinnovo per la seconda stagione dopo il successo della prima. Schwarzenegger interpreta l'agente della CIA Luke Brunner, che poco prima di andare in pensione viene costretto ad andare in missione per salvare la sua famiglia.

La prima stagione ha messo in coppia Luke con sua figlia Emma, interpretata da Monica Barbaro, anch'essa agente della CIA. Nessuno dei due sapeva della carriera dell'altro, il che ha portato ad alcuni momenti esilaranti e imbarazzanti tra padre e figlia. Ma nella seconda stagione la posta in gioco dovrà essere più grande, ed è proprio così che piace ad Arnold.

Il Chief Action Officer di Netflix ha condiviso un video del set in cui si stanno svolgendo le riprese della seconda stagione che mostra la creazione di una action figure di Luke Brunner di dimensioni gigantesche.

"Questo non è il poliziotto alle elementari. Questo è Luke Brunner di Fubar", rivela Arnold Schwarzenegger agli spettatori. "Questo è l'Arnold più piccolo di sempre, ma la seconda stagione sarà la più grande". Durante la riproduzione del video, alcuni dei co-protagonisti di Schwarzenegger tengono in mano una action figure molto più piccola, mentre sullo sfondo viene costruita la versione più grande.

Arnold Schwarzenegger posta la foto del pacemaker e assicura: "Ad aprile sarò sul set di FUBAR 2"

In Fubar 2 ci sarà anche la new entry Carrie-Anne Moss, che interpreterà Greta Nelso, una ex spia della Germania dell'Est coinvolta in un'appassionante storia con Luke Brunner. Infine, proprio come Schwarzenegger, anche il suo ex-rivale Sylvester Stallone è passato allo streaming ed è attualmente impegnato nelle riprese della Stagione 2 di Tulsa King.