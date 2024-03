Arnold Schwarzenegger posta la foto del pacemaker e assicura: 'Ad aprile sarò sul set di FUBAR 2'

Arnold Schwarzenegger è di buon umore mentre si riprende dall'operazione al cuore in cui gli è stato impiantato un pacemaker. La star di Terminator ha condiviso una foto su Instagram in cui mostra il dispositivo, collegato al suo cuore sotto una giacca aperta. Un cavo rosso corre dal pacemaker all'interno del suo orecchio per monitorare il battito.

Esprimendo gratitudine per il supporto dei fan, Schwarzy ha accompagnato la foto con la scritta: "Grazie! Ho ricevuto così tanti messaggi gentili da tutto il mondo".

L'attore ha poi rassicurato i fan che il dispositivo a batteria, utilizzato per regolarizzare il ritmo cardiaco secondo la Mayo Clinic, non interferirà con la lavorazione della seconda stagione della serie Netflix FUBAR.

Pronto per tornare al lavoro

"Molte persone mi hanno chiesto se il mio pacemaker causerà qualche problema con la seconda stagione di FUBAR. Assolutamente no", ha scritto.

L'aggiornamento sulle condizioni di Arnold Schwarzenegger arriva dopo l'annuncio dell'intervento chirurgico per impiantare un pacemaker, che segue tre interventi chirurgici a cuore aperto.

"Lunedì scorso mi sono operato per diventare un po' più una macchina: mi hanno messo un pacemaker", ha raccontato.

Arnold: Arnold Schwarzenegger in un momento della docuserie

Il primo intervento chirurgico dell'ex governatore della California risale al 1997, quando furono sostituite la valvola polmonare e la valvola aortica, un'operazione di cui Schwarzy ha goduto per circa 15 anni. È tornato per farle sostituire di nuovo nel 2018 e nel 2020. Durante il suo podcast ha spiegato che il tessuto cicatriziale del suo ultimo intervento chirurgico gli ha causato un battito cardiaco irregolare e gli è stato detto di monitorarlo attentamente.

Ha rivelato, inoltre, che la morte di sua madre nel 1998 lo ha motivato a monitorare il suo stato di salute, La madre morì, infatti, per non essersi sottoposta all'intervento di sostituzione della valvola di cui aveva bisogno.

"Sono rimasto in contatto con il mio team medico e mi sono recato di persona almeno una volta all'anno per fare un controllo completo e vedere come stava il mio cuore", ha detto Schwarzenegger. "Questa è la vita con un problema genetico al cuore. Ma non mi sentirete lamentarmi".