Fubar, Carrie-Anne Moss nella seconda stagione della serie con Arnold Schwarzenegger

Carrie-Anne Moss si unirà ad Arnold Schwarzenegger per la seconda stagione della serie spy adventure di Netflix, FUBAR. Moss, conosciuta per la partecipazione al franchise Matrix al fianco di Keanu Reeves, interpreterà Greta Nelso, una ex spia della Germania dell'Est coinvolta in un'appassionante storia con Luke Brunner (Schwarzenegger).

Dopo la sua ultima missione in cui ha salvato un'altra agente, la figlia Emma (Monica Barbaro), Luke si trova faccia a faccia con nuovi acerrimi rivali. Questa volta si tratta di un vecchio amore del protagonista che minaccia di distruggere il mondo, non prima di distruggere la vita di Luke. Carrie-Anne Moss e Arnold Schwarzenegger reciteranno insieme a Monica Barbaro, Fortune Feimster, Travis Van Winkle, Jay Baruchel e Barbara Eve Harris.

Carrie-Anne Moss e Keanu Reeves in una scena di MATRIX REVOLUTIONS

Da Trinity a Netflix

L'attrice canadese è nota principalmente per il ruolo di Trinity nella saga cinematografica di Matrix e prossimamente sarà nel cast della serie spin-off di Star Wars The Acolyte: La seguace su Disney+. Ora una nuova avventura sul piccolo schermo con Fubar, che ha caratterizzato il ritorno di Schwarzy in tv a diversi anni di distanza dalle apparizioni in Chad Goes Deep e nella sit-com Due uomini e mezzo.

Arnold Schwarzenegger è conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Terminator nella saga cinematografica di James Cameron e per la rivalità con Sylvester Stallone negli anni '80, quando entrambi erano all'apice della fama e del successo grazie alle innumerevoli partecipazioni a film d'azione e 'picchiaduro'. I due attori hanno reso celebri personaggi entrati nella storia del cinema: Schwarzenegger per Terminator e Conan il barbaro mentre Sylvester Stallone per il pugile Rocky Balboa e per John Rambo, combattente reduce dal Vietnam. Di recente, si è tornati a parlare del rapporto tra Schwarzenegger e Stallone nel documentario Sly, che racconta la carriera di Stallone nel reality show The Family Stallone, che entra nel cuore della famiglia della star di Rocky e Rambo.