Frozen 3, Kristen Bell aggiorna i fan sul sequel Disney: "Inizieremo presto"

L'attrice e doppiatrice del personaggio di Anna nella saga d'animazione dei record di Disney ha fatto intendere che la produzione del terzo capitolo sta per iniziare per il cast coinvolto.

Non avevamo notizie confortanti sul terzo capitolo di Frozen da un po' di tempo, ma ci ha pensato Kristen Bell ad aggiornare i fan del franchise Disney, promettendo che la produzione del sequel inizierà presto e che i membri del cast potranno cominciare a lavorarci sopra.

"All'inizio è tutto più che altro una questione di concept, del tipo: 'Ecco in che direzione pensiamo dovrebbe andare'", ha aggiunto l'attrice e doppiatrice di Anna. "La cosa fantastica della Disney è che passa attraverso mille filtri, non per essere diplomatici, ma perché ognuno aggiunge qualcosa di diverso. Ecco perché i film funzionano così bene: colpiscono ogni singolo obiettivo perché non tralasciano nulla".

Oltre a questo, però, Bell non ha potuto rivelare altro perché su tutto vige la massima segretezza e discrezione: "È tutto quello che posso dirvi per adesso. Le mie labbra sono cucite".

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff in una scena

Tutto quello che sappiamo su Frozen 3

Il film è in pieno sviluppo presso i Walt Disney Animation Studios e ha finalmente una data di uscita ufficiale: il 24 novembre 2027, in corrispondenza del weekend del Ringraziamento, lo stesso periodo strategico in cui uscirono anche i capitoli precedenti.

A confermare la produzione è stata la stessa Disney, insieme alla notizia - sorprendente per molti fan - che anche Frozen 4 fosse già in lavorazione. Non è ancora chiaro se i due film saranno parte di un'unica grande storia divisa in due parti o se si tratterà di avventure indipendenti, ma tutto lascia intendere che l'universo di Frozen continuerà a espandersi ancora per molti anni.

Jennifer Lee, già co-regista e sceneggiatrice dei primi due film, sarà ancora coinvolta nel progetto, anche se al momento non è confermato se tornerà alla regia o si limiterà a supervisionare la storia. Il cast principale rimarrà invariato: Idina Menzel (Elsa), Kristen Bell (Anna) e Josh Gad (Olaf) hanno tutti confermato la loro partecipazione, mentre non ci sono ancora notizie ufficiali su altri personaggi secondari.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa durante una scena del film

Quali temi affronterà il sequel?

Durante la D23, Disney ha mostrato un primo concept art che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan: Elsa appare in sella a un cavallo bianco, mentre Anna cavalca un cervo marrone. È solo un'immagine, ma lascia intuire che le due sorelle saranno di nuovo protagoniste di un viaggio, forse ancora più epico e simbolico di quello visto in Frozen II.

Per quanto riguarda la trama, al momento tutto resta avvolto nel mistero. Non ci sono sinossi ufficiali, ma secondo le poche indiscrezioni emerse, la storia esplorerà temi ancora più profondi e potrebbe riprendere alcuni fili lasciati in sospeso dal secondo film. Josh Gad ha raccontato di aver visto un'anteprima della storia, definendola "straordinaria" e "più grande" rispetto ai capitoli precedenti, ma ha anche ammesso di non aver ancora sentito nessuna nuova canzone, segno che la fase musicale è ancora in fase di sviluppo.