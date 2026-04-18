Frozen 3: Kristen Bell condivide 'segreti ghiacciati' aggiornando i fan sul sequel

L'attrice ha condiviso online delle foto e un video che la ritraggono finalmente al lavoro per dare nuovamente voce ad Anna.

Kristen Bell ha condiviso online un post sui social regalando ai fan un aggiornamento su Frozen 3, il nuovo capitolo della storia delle principesse Elsa e Anna.

Il franchise targato Disney era tornato sul grande schermo sette anni fa e nel mese di febbraio 2023 Bob Iger aveva confermato lo sviluppo del nuovo sequel, la cui data di uscita è stata fissata al 24 novembre 2027.

L'aggiornamento su Frozen 3 dell'interprete di Anna

Su Instagram Kristen Bell ha ora svelato di essere tornata nello studio per lavorare al doppiaggio previsto per Frozen III.

L'attrice ha condiviso varie foto, tra cui un selfie, accompagnandole con una didascalia in cui accenna a 'segreti ghiacciati'.

In una foto si vedono inoltre delle immagini di Elsa, Anna e Olaf.

Josh Gad, che interpreta l'amato pupazzo di neve Olaf, nel mese di settembre aveva rivelato di non avere ancora iniziato il lavoro su Frozen 3 spiegando: "Non abbiamo ancora sentito le canzoni". L'attore aveva tuttavia rassicurato i fan spiegando di aver saputo qualche dettaglio della storia e che varrà la pena aspettare.

Gad aveva svelato a febbraio di aver iniziato il doppiaggio del film, sottolineando online che era arrivato il momento di costruire un altro pupazzo di neve.

Cosa dovrebbe raccontare il terzo film del franchise

Nel terzo film si dovrebbe assistere al matrimonio di Anna e la giovane regina di Arendelle dovrebbe poi intraprendere con la sorella Elsa un nuovo viaggio magico pieno di sfide sconosciute. Nella famiglia reale, inoltre, dovrebbe arrivare un nuovo 'misterioso' membro.

Frozen - Il regno di ghiaccio, dopo il debutto del primo film nelle sale avvenuto nel 2013, è riuscito a incassare oltre 1.3 miliardi di dollari. Il sequel ha persino superato quella cifra arrivando a oltre 1.45 miliardi, risultati recentemente battuti da Zootropolis 2.

Il quarto film del franchise animato Disney è già in fase di sviluppo.