Frozen 3 entra in produzione: l’indizio social di Josh Gad

I film d'animazione sembrano non conoscere crisi e nel frattempo negli USA non si ferma la lavorazione della Disney per uno dei prossimi Classici più attesi, il terzo capitolo della saga di Frozen, dopo Frozen - Il regno di ghiaccio, iniziata nel 2013 e proseguita nel 2019.

Dopo l'enorme successo di Frozen II - Il segreto di Arendelle, la saga tornerà presto con Frozen 3 e tra i doppiatori non mancherà Josh Gad, che ha prestato la voce al pupazzo di neve Olaf nei primi due capitoli e ora ha annunciato l'inizio dei lavori veri e propri.

Frozen 3 è in produzione

Attraverso il suo account Instagram, Josh Gad ha pubblicato una foto in cui tiene in mano Olaf mentre con l'altra mano mostra il numero '3', con la seguente didascalia: "La terza volta è sempre quella buona. È ora di costruire un altro pupazzo di neve. #frozen3".

Un post che sembra alludere al fatto che Josh Gad ha iniziato a doppiare il personaggio e quindi la produzione è stata avviata. Si tratta di un aggiornamento importante perché il più più concreto dai tempi dell'annuncio ufficiale della Disney.

La fiducia di Josh Gad in Frozen 3

"È piuttosto straordinario ciò che stanno facendo... A merito di Jennifer Lee, ha davvero preso quella nota, l'ha fatta propria e ha creato qualcosa che varrà l'attesa" disse Josh Gad in un'intervista a Collider. Ha inoltre parlato dell'inedito piano Disney di dividere la storia in due film, confermando e accennando anche a un cliffhanger.

"La storia di cui ho avuto una sorta di anteprima è la più grandiosa che abbiamo mai realizzato, quindi immagino che sarà un po' troppo per un solo film. Qando le persone vedranno Olaf venire assassinato, credo che solleverà molte domande che dovranno trovare risposta". Frozen III uscirà il 24 novembre 2027.