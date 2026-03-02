Frozen 3, Kristen Bell smentisce le ipotesi sul suo salario: "Quando ho letto le notizie ero sorpresa"

Kristen Bell darà nuovamente voce alla principessa Anna in Frozen 3 e 4 e l'attrice, sul red carpet degli Actor Awards, ha smentito le ipotesi sul salario che riceverà per il suo impegno.

Online si era infatti diffusa la notizia che la Disney fosse stata disposta a investire ben 60 milioni di dollari da versare a ognuno dei tre protagonisti, arrivando così a un totale di 180 milioni solamente per assicurarsi il ritorno delle interpreti delle protagoniste e del pupazzo di neve Olaf.

La smentita di Kristen sul suo salario

L'attrice, rispondendo alle domande di Entertainment Tonight, ha ora dichiarato che le notizie non sono fondate. Kristen Bell ha sottolineato: "Penso ci siano molti report sbagliati su quell'accordo per Frozen III. No, no, no, no. no, qualcuno sta inventando molte cose. Detto questo, sono felice di avere quel lavoro e di essere pagata davvero bene perché è un franchise di successo? Sì".

L'interprete di Anna ha aggiunto: "Sono davvero grata per Frozen e continuerò a farlo per il resto della mia vita se vorranno coinvolgermi".

Kristen è tornata sull'argomento del suo possibile salario chiedendo: "Non vi sembrava assurdo quando avete letto la notizia? Quando io l'ho letta ho pensato: 'Wow, wow, cosa!'".

Il successo del franchise animato

Frozen - Il regno di ghiaccio, dopo il debutto del primo film nelle sale avvenuto nel 2013, è riuscito a incassare oltre 1.3 miliardi di dollari. Il sequel ha persino superato quella cifra arrivando a oltre 1.45 miliardi, risultati recentemente battuti da Zootropolis 2.

Il terzo capitolo della storia di Elsa e Anna debutterà nelle sale americane il 24 novembre 2027 e il quarto film è già in fase di sviluppo.

Per ora lo studio non ha rivelato alcun dettaglio riguardante la possibile trama dei due sequel e i fan si stanno chiedendo cosa accadrà alle due sorelle e al regno di Arendelle. Non resta quindi attendere per scoprire qualche anticipazione e retroscena inedito legato ai due film animati.