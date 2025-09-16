Frozen 3: una nuova sinossi anticipa importanti anticipazioni sulla trama dell'atteso sequel

Online sono stati condivisi dei dettagli riguardanti ciò che accadrà ad Anna, Elsa e agli altri personaggi coinvolti nella storia di Frozen.

Una possibile sinossi del film animato Frozen 3 potrebbe aver rivelato delle importanti anticipazioni sugli eventi che saranno al centro dell'atteso sequel.

Il lungometraggio diretto da Jennifer Lee, che aveva co-diretto i primi due capitoli iniseme a Chris Buck, potrà contare sul ritorno nel cast delle sue star Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff e Josh Gad.

La possibile trama del sequel

Sul profilo WeChat ufficiale di DisneyChina, infatti, è apparsa una trama di Frozen 3 che dichiara: "In questo nuovo capitolo, assistete al matrimonio del secolo ad Arendelle mentre la regina Anna va all'altare e unitevi a Elsa in un nuovo viaggio magico pieno di sfide sconosciute. E quello che è ancora più entusiasmante: la famiglia reale sta per accogliere un misterioso nuovo membro!".

L'ultima frase della sinossi, se venisse confermata la sua autenticità, potrebbe quindi anticipare forse una nuova 'creazione' di Elsa, come accaduto in passato con il simpatico Olaf, o forse l'esistenza di qualcuno legato al malvagio passato del nonno delle protagoniste, o l'entrata in scena di qualche personaggio legato alla madre delle protagoniste, la regina Iduna, che aveva un rapporto speciale con la natura, come rivelato in Frozen II - Il segreto di Arendelle (di cui potete leggera la nostra recensione).

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff in una scena

Il lavoro su Frozen 3

Per vedere nei cinema il film bisognerà attendere il 2027 e i fan, nell'attesa, potranno solo attendere qualche dichiarazione da parte dei membri del cast vocale o del team della produzione. Attualmente, ad esempio, Josh Gad, che dà voce a Olaf, ha sostenuto di non aver ancora iniziato il lavoro in sala di doppiaggio.

Jared Bush di Disney, inoltre, aveva dichiarato che il lavoro compiuto sul film fino a questo momento è stato 'fenomenale': "Quando le persone lo vedranno, penso che ritornare in quel mondo con quei personaggi, il valore dell'intrattenimento nel vederli intraprendere un nuovo viaggio, ma comunque che sembri davvero naturale e legato alla storia che hanno già avuto, sia fantastico".