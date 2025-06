Frozen 3: i dettagli sulla storia e le nuove canzoni, ecco le prime anticipazioni

Il direttore creativo dei Walt Disney Animation Studios ha appena fornito ai fan un aggiornamento promettente, anche se vago, su Frozen 3, che è chiaramente uno dei sequel più attesi dei prossimi anni.

La saga di Frozen ha conquistato il mondo con il primo capitolo uscito nel 2013, diventando immediatamente iconico per la sua trama innovativa che esplorava da un altro punto di vista l'approccio alle cosiddette principesse Disney, concentrandosi maggiormente sul rapporto tra sorelle piuttosto che su una sottotrama romantica.

Il successo del film è stato agevolato anche dalle famose canzoni interpretate da Idina Menzel e Josh Gad. Il sequel Frozen 2 è arrivato nelle sale nel 2019 e, sebbene non sia stato altrettanto innovativo, in generale è stato all'altezza del successo dell'originale, confermando anche in termini di incassi la tenuta del franchise.

La storia di Frozen 3 sarà in linea con le precedenti

Frozen: l'incantevole Elsa in una scena del film

Con Frozen 3 e 4 entrambi confermati, Jared Bush ha parlato in un'intervista con Collider dei progressi del prossimo capitolo del franchise. Alla domanda se i prossimi due film saranno strutturati come un'unica storia divisa in due parti, ha risposto in modo un po' ambiguo, suggerendo che per ora si stanno concentrando sul solo Frozen 3.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff

"Alcune cose non sono state rese pubbliche, ma quello che vorrei condividere con voi è che al momento il lavoro svolto su Frozen 3, nello specifico, è fenomenale. Quando le persone lo vedranno, penso che tornare in quel mondo con quei personaggi e vederli intraprendere un nuovo viaggio, sembrerà molto organico alla storia che hanno già affrontato, è fantastico".

Parlando anche delle nuove canzoni, il produttore ha aggiunto: "Quella parte è sempre profondamente legata alla storia del personaggio e alle sue dinamiche. Direi che ho un'idea di quello che sarà. È molto eccitante. Credo che sorprenderemo le persone nel modo migliore e questo è il massimo che posso dire al riguardo". Frozen 3 ha una data d'uscita attualmente fissata al 24 novembre 2027.