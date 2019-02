Frozen 2: svelato un importante dettaglio della trama?

Il primo atteso trailer di Frozen 2 ci ha lasciato in eredità nuovi quesiti. Nel teaser vediamo Elsa che tenta di fuggire da un isola congelando il mare, mentre Anna compie un drammatico salto della fede attraverso un oscuro abisso. Che accadrà nell'atteso sequel? Un importante dettaglio della trama di Frozen 2 sarebbe stato rivelato da un nuovo podcast.

Per adesso Disney ha deciso di mantenere il riserbo sul plot di Frozen II - Il segreto di Arendelle alimentando l'hype intorno al film con il trailer che ha subito infranto il record di visualizzazioni diventando il promo più visto di sempre per un film d'animazione. D'altronde Frozen 2 è il film d'animazione che ha incassato di più finora, perciò è naturale la volontà dello studio di alimentare il desiderio dei fan, ma un episodio del Fine Tooning podcast avrebbe rivelato un importante dettaglio sulla trama del sequel, che vedrà "Anna ed Elsa impegnate in un'indagine per scoprire cosa sia realmente accaduto ai loro genitori, l'indagine le porterà a esplorare il mondo oltre Arendelle."

Questo dettaglio della trama ci giunge nuovo. In Frozen - Il regno di ghiaccio apprendiamo che i genitori di Anna ed Elsa sono morti in un incidente in barca. O almeno così credevamo... forse potrebbe non essersi trattato di un incidente e Frozen II - Il segreto di Arendelle potrebbe assumere la forma di una detective story in cui Anna ed Elsa devono risolvere l'enigma della morte dei genitori. O forse scopriremo che in realtà i genitori in questione sono ancora vivi, chissà....

Frozen II - Il segreto di Arendelle vedrà il ritorno del cast vocale composto da Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff. Tra i doppiatori italiani del film invece, sono confermati nella versione italiana, di Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e Kristoff. In più annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi, ancora misteriosi, doppiati da Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

L'uscita italiana di Frozen II - Il segreto di Arendelle è fissata per il 12 dicembre.

