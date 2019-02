Frozen 2: il trailer del film è il più visto di sempre nel settore dell'animazione

Frozen 2: Il segreto di Arendelle ha già stabilito un nuovo record: il trailer è già stato visto oltre 116.4 milioni di volte nelle prime 24 ore, diventando quindi il più visto di sempre nel settore dei progetti animati, superando Gli Incredibili 2 che aveva raggiunto quota 113.6 milioni.

L'atteso sequel delle avventure di Anna ed Elsa debutterà nelle sale americane il 22 novembre ed è stato diretto da Chris Buck e Jennifer Lee.

La Disney ha già conquistato le prime posizioni dei trailer più visti di sempre con Avengers: Endgame che è arrivato a 289 milioni di visualizzazioni a dicembre, mentre in seconda posizione c'è la nuova versione del classico Il Re Leone con 224.6 milioni e nella terza c'è Avengers: Infinity War con 238 milioni.

Thank you to the fans around the world for making the teaser trailer for #Frozen2 the most viewed animation trailer of all time, with a record-breaking 116.4 million views in 24 hours! pic.twitter.com/wSYj4QkiyI