Frozen 2, i protagonisti svelano quali supereroi vorrebbero interpretare nell'intervista di MTV per il sequel di Frozen in uscita il 27 novembre al cinema.

Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle. Il cast del film si diverte, a immaginarsi nei panni di celebri supereroi e possibili crossover e scambi di ruoli con altri film Disney (e non solo) e a proporre serate karaoke a tema Frozen durante i junket del tour promozionale.

Jonathan Groff (Kristoff), Josh Gad (Olaf) e Idina Menzel (Elsa), interpreti dell'attesissimo sequel - ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Frozen 2: il segreto di Arendelle - rispondono alle domande degli intervistatori, tra un disegno poco eloquente e un tentativo di raggiungere le note altissime di Into the Unknown e l'altro.

Sono Groff e Gad ad aprire l'intervista, con il primo che tenta di imprimere su carta alcuni momenti e personaggi Disney da far indovinare al secondo, che nonostante non sembri avere troppa fiducia nell'attitudine al disegno del collega, riesce a indovinarle tutte, persino una Sirenetta ancora nemmeno abbozzata.

Intanto, la Menzel spiega come non sia d'accordo con Ariel - che, in un momentaneo lapsus, chiama Giselle, come il personaggio di Amy Adams nell'altro film Disney con Idina, Come d'incanto - e con la sua scelta di perdere la voce per un uomo, promuovendo un team-up con Elsa e i suoi fantastici poteri per sconfiggere Ursula.

Groff e Gad, alla domanda su quale film Disney vorrebbero vedere in un crossover con Frozen, propongono Oceania, discorrendo di come sarebbe forte veder collaborare anche i compositori delle due pellicole.

E parlando di crossover e di musica, ci sono diversi artisti con cui gli attori vorrebbero duettare: Groff vedrebbe bene un duetto Kristoff e Beyoncé; la Menzel nomina Adele, Bono, Annie Lennox e Ariana Grande, con cui ha da poco collaborato per un altro progetto; e Gad punta anche lui sugli U2.

Il discorso non si sposta poi molto, e verte su Into the Unknown, la nuova strepitosa canzone del film, di cui i Panic at the Disco! hanno già realizzato una cover (che Gad e Groff non sarebbero riusciti a riprodurre con le loro voci, a detta loro, specialmente nelle note alte).

E, con grande indignazione di Gad, il cast arriva a realizzare che non sono ancora andati neanche una volta tutti insieme al karaoke, dove avrebbero potuto divertirsi a cantare i brani dei due film di Frozen.

Tra le varie domande (e dopo una versione musical di Mindhunter improvvisata da Gad), c'è spazio anche per i supereroi: chi vorrebbero interpretare Jonathan, Josh e Idina? Beh, Gad (su suggerimento di Groff) sicuramente Captain America, visto che ora Chris Evans sembrerebbe aver detto addio al ruolo; Groff e la Menzel, invece, optano per Wonder Woman, che Idina rivela essere una delle sue preferite fin da bambina. Da una principessa all'altra, insomma!

Di seguito potete vedere il video con l'intervista completa, mentre vi ricordiamo che Frozen II - Il segreto di Arendelle sarà al cinema dal 27 novembre.