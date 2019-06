Frozen 2: nel nuovo trailer italiano del film Disney Elsa e Anna viaggiano verso l'ignoto

Nel nuovo trailer italiano di Frozen 2, l'atteso sequel Disney in arrivo a novembre, Elsa e Anna intraprendono un lungo viaggio verso l'ignoto.

Il nuovo trailer italiano di Frozen 2, appena rilasciato dalla Disney, racconta l'inizio di un lungo ed emozionante viaggio, quello che Elsa ed Anna dovranno compiere per scoprire la verità sui poteri magici di Elsa e sul suo passato. Le sorprese che attendono tutti i fan di Frozen saranno tante: cavalli acquatici dagli occhi luminosi, la scoperta di ciò che c'è oltre le terre incantate, oltre il Nord. Proprio mentre una terribile minaccia sta per abbattersi sul loro regno. "Temevamo che i poteri di Elsa fossero troppi per questo mondo, ora dobbiamo sperare che bastino", chiosa Granpapà con aria davvero preoccupata.

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle, secondo capitolo delle avventure di Anna ed Elsa dopo l'esordio del 2013, debutterà nelle sale americane il 22 novembre e vedrà il ritorno del cast vocale composto da Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff. Tra i doppiatori italiani del film invece, sono confermati Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano e Paolo De Santis per dare voce agli amati protagonisti Elsa, Anna, Olaf e l'amico troll di Kristoff. In più annunciato l'arrivo di due nuovi personaggi, ancora misteriosi, doppiati da Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown.

Come annuncia il nuovo trailer ita, Frozen 2 - che sarà nei cinema americani dal 22 novembre - invaderà le sale italiane con la sua magia a partire dal 27 novembre.