Frozen 2: delusione tra i fan per l'esclusione del film dagli Oscar 2020

Dopo l'annuncio delle nomination ufficiali degli Oscar 2020, i fan Disney hanno espresso la loro delusione per l'esclusione di Frozen 2 dalla rosa dei nominati a miglior film d'animazione.

Frozen II - Il segreto di Arendelle: Elsa, Anna e Kristoff in una scena

L'assenza di Frozen II - Il segreto di Arendelle dalla cinquina ha sorpreso coloro che già lo davano per certo come nominato a miglior film d'animazione ma, a quanto pare, la giuria degli Academy Awards ha preferito altri titoli come Toy Story 4, Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto, Dov'è il mio corpo?, Klaus e Missing Link. I fan del franchise Disney sono rimasti davvero delusi da questa decisione tanto da esprimere la loro frustrazione sui social media. Ecco alcuni commenti:

"Nessuna donna candidata alla regia. The Farewell fatto fuori. Nessuna Jennifer Lopez. Nessun Frozen 2. Nessun Spirit come miglior canzone originale."

No women nominated in directing. The Farewell completely shut out. No Jennifer Lopez. No Frozen 2. No Spirit for best original song. #OscarNoms

"Nessun Frozen 2.

Klaus.

Chi...Chi sei? Cosa hai fatto all'Academy?"

-No Frozen 2

-Klaus

-No Frozen 2

-Klaus

Wh....Who are you? What have you done with the Academy?

"Frozen 2 non è stato nominato come miglior film d'animazione e Adam Sandler non è stato nominato per la sua performance in Uncut Gems...?"

no frozen 2 for best animated feature and Adam Sandler didn't get nominated for that phenomenal performance in uncut gems...? #OscarNoms

Queste e tante altre sono state le reazioni all'esclusione di Frozen 2, che ha ottenuto una sola nomination per la miglior canzone con Into The Unknown, ma si consola continuando a mietere incassi record. Al momento Frozen 2 è il film animato con i migliori incassi di sempre, escludendo la nuova versione de Il Re Leone.