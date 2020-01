Frozen 2 è il film animato con i migliori incassi di sempre, escludendo la nuova versione de Il Re Leone

Frozen 2 - Il segreto di Arendelle è diventato il film animato con i migliori incassi di sempre, escludendo però la nuova versione de Il Re Leone che per ora precede le avventure di Elsa e Anna nella classifica.

Il sequel di Frozen - Il regno di ghiaccio ha infatti raggiunto quota 1.325 miliardi di dollari in tutto il mondo, superando il primo capitolo della storia che era arrivato a 1.281 e Gli Incredibili 2 che si era fermato a 1.243 milioni. Frozen II - Il segreto di Arendelle è però alle spalle de Il Re Leone diretto dal regista Jon Favreau, realizzato interamente al computer, che ha superato i 1.65 miliardi di dollari durante l'estate. Insomma, il dibattito sul fatto che Il Re Leone possa essere considerato a tutti gli effetti un film d'animazione è di nuovo aperto.

Entrambi i titoli sono comunque prodotti dalla Disney che consolida in questo modo il suo dominio nel settore dell'animazione, e non solo.

Il progetto che riporta sul grande schermo le principesse Elsa e Anna è inoltre al terzo posto per quanto riguarda gli incassi migliori del 2019 dietro all'imbattibile Avengers: Endgame volato oltre i 2.79 miliardi di dollari e il remake della storia di Simba.

Frozen 2, negli Stati Uniti, è ancora nella classifica dei film più visti per sette settimane, posizionandosi in quinta posizione, mentre a livello internazionale fino a questo momento ha incassato 875.4 milioni di dollari grazie al successo avuto in Cina (118 milioni), Giappone (103.8 milioni), Corea (96.2 milioni) e Regno Unito (65 milioni).

Alla regia del pogetto campione di incassi ci sono Jennifer Lee e Chris Buck, mentre tra i doppiatori nella versione originale ci sono Idina Menzel, Kristen Bell, Josh Gad e Jonathan Groff.

Frozen 2: Il segreto di Arendelle, recensione: un sequel ambizioso ma privo di equilibrio