Frieren, la seconda stagione uscirà prima del previsto

Il secondo capitolo di Frieren - Oltre la fine del viaggio è in arrivo a gennaio 2026, così come comunicato con una nuova serie di adorabili promo. I protagonisti della serie fantasy di Madhouse tornano in una veste miniaturizzata, rivelata sull'account ufficiale X dell'anime. La nuova grafica deformed celebra il successo della serie e alimenta l'hype per la prossima stagione.

Frieren - Oltre la fine del viaggio, la seconda stagione in arrivo

Quando l'epopea malinconica di Frieren - Oltre la fine del viaggio incrocia la tradizione chibi, il risultato non passa inosservato. Lo studio Madhouse ha pubblicato una nuova serie di schizzi promozionali in cui Frieren, Fern, Stark e tutti i personaggi principali della prima stagione assumono proporzioni adorabilmente ridotte. Non è solo una trovata estetica: queste versioni "chibi" - caricature affettuose e stilizzate tipiche della cultura anime - mettono in risalto la personalità dei personaggi in modo giocoso ma riconoscibile. L'illustrazione pubblicata sull'account ufficiale X dell'anime ha scatenato l'entusiasmo del fanbase, già in fibrillazione per la seconda stagione, prevista per gennaio 2026. Oltre al party principale guidato da Frieren e Himmel, la lineup include anche volti meno noti ma memorabili, come Übel, Denken, Richter e Land, visti nell'arco dell'"Esame per Mago di Prima Classe". Una celebrazione corale che ripercorre i momenti salienti della prima stagione - dall'addio all'eroe alla lotta contro Aura la Ghigliottina - con un tocco di leggerezza irresistibile.

La prima stagione, acclamata da critica e pubblico sin dal debutto nel 2023, si è imposta come uno degli anime più raffinati degli ultimi anni, guadagnandosi una nomination come Anime dell'Anno ai Crunchyroll Awards. E sebbene abbia ceduto lo scettro a Solo Leveling, l'interesse verso Frieren resta altissimo.

L'annuncio della seconda stagione è arrivato subito dopo la conclusione della prima, ma solo nel marzo 2025 è stata fissata una finestra di rilascio ufficiale. Non esiste ancora una data precisa né un trailer completo, ma tra poster e sketch chibi, la macchina del marketing ha già acceso i motori. E così, mentre Frieren prosegue il suo viaggio verso Nord - metafora di un tempo che non si ferma - i fan si preparano a seguirla.