Frieren e One-Punch Man, gli autori ritirano le loro opere a causa delle controversie scandalose dell'editore

La polemica che ha colpito l'editore Shogakukan ha coinvolto anche Frieren e One-Punch Man tra i vari autori che hanno ritirato i propri manga dalla piattaforma Manga One.

Il mondo dei manga sta attraversando una delle sue polemiche più delicate degli ultimi anni: una controversia legata all'editore Shogakukan ha scatenato una reazione a catena tra autori e fan, coinvolgendo anche serie amatissime come Frieren e One-Punch Man.

La controversia Shogakukan e la protesta degli autori

Negli ultimi giorni una decisione editoriale ha acceso un dibattito acceso nel mondo dei manga, trascinando nel vortice anche alcune delle serie più seguite del momento. Al centro della polemica c'è Shogakukan, una delle più grandi case editrici giapponesi, finita sotto forte pressione dopo una rivelazione che ha rapidamente fatto il giro della rete.

Frieren: un'immagine dell'anime

Secondo quanto emerso, la piattaforma digitale Manga One avrebbe assunto due autori già condannati per aggressioni sessuali ai danni di minori. Si tratta di Yamamoto Shoichi, creatore di Operation Fallen Angel, e Tatsuya Matsuki, noto per il manga Act-Age. Entrambi avrebbero lavorato sulla piattaforma utilizzando pseudonimi diversi.

La notizia ha generato una reazione immediata tra fan e autori. Il caso è esploso sui social media, dove molti lettori hanno criticato duramente l'editore per aver permesso una situazione del genere. Tra le voci più autorevoli a esprimere dissenso c'è anche ONE, autore di One-Punch Man, che ha criticato pubblicamente la gestione della vicenda. La protesta non si è fermata alle parole: diversi mangaka hanno deciso di ritirare temporaneamente le loro opere dalla piattaforma Manga One.

Tra i titoli coinvolti c'è anche Frieren, una delle serie fantasy più apprezzate degli ultimi anni. Questo ritiro, tuttavia, non significa che il manga verrà cancellato o interrotto. Significa semplicemente che non sarà più disponibile su Manga One, mentre continuerà la sua pubblicazione attraverso altri canali editoriali dello stesso gruppo.

Shogakukan ha dichiarato di assumersi pienamente la responsabilità per quanto accaduto, affermando che la situazione "non sarebbe mai dovuta accadere". Nel frattempo l'indagine interna è ancora in corso e la pressione da parte della comunità creativa continua a crescere.

Il futuro di Frieren tra pausa creativa e nuovi capitoli

Nel mezzo della tempesta editoriale, Frieren - Oltre la fine del viaggio si trova già in una fase delicata della sua pubblicazione. Il manga, scritto da Kanehito Yamada e illustrato da Tsukasa Abe, è attualmente in pausa da diversi mesi.

Frieren: un'immagine del paladino Himmel

La serie viene pubblicata dal 2020 sulla rivista Weekly Shonen Sunday, ma la serializzazione è stata interrotta lo scorso ottobre a causa delle condizioni di salute dei due autori. Non si tratta della prima pausa recente per il manga. Nel corso del 2025 la serie aveva già attraversato una sospensione simile, iniziata a gennaio e conclusa temporaneamente con il ritorno dei capitoli nel luglio dello stesso anno.

Queste interruzioni non sono legate alla controversia editoriale, ma alla necessità per gli autori di lavorare con ritmi più sostenibili. Secondo quanto comunicato dalla redazione, la pausa serve proprio a permettere agli autori di continuare la storia senza compromettere la loro salute.

Nel frattempo la trama del manga si trova in uno dei suoi momenti più cruciali. Frieren e i suoi compagni si sono uniti a Serie nella capitale durante il Foundation Festival, dopo aver scoperto che la vita della potente maga potrebbe essere in pericolo. Parallelamente, l'adattamento animato della serie continua a espandere l'universo narrativo. La seconda stagione dell'anime è attualmente in corso e ha recentemente avviato l'arco narrativo Divine Revolte.

Nonostante il clima teso attorno alla casa editrice, il futuro della saga sembra quindi tutt'altro che incerto. Per ora, dunque, l'avventura di Frieren prosegue su due fronti: da una parte la pausa necessaria per permettere ai creatori di lavorare con maggiore serenità, dall'altra una comunità di fan che continua a seguire con attenzione ogni nuovo sviluppo di una delle storie fantasy più apprezzate del panorama manga contemporaneo.