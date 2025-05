Awajima Hyakkei: i creatori di Frieren svelano il loro nuovo anime

Madhouse, lo studio di animazione dietro serie di successo come Frieren, ha condiviso il primo teaser della loro prossima serie: Awajima Hyakkei.

Madhouse, lo studio d'animazione dietro Frieren, ha svelato il primo teaser del suo prossimo anime Awajima Hyakkei. Con uno stile visivo ispirato agli acquerelli, la serie esplorerà le vite di quattro ragazze che aspirano a brillare sul palcoscenico. Dietro il progetto ci sono nomi di spicco dell'animazione giapponese, e la promessa di un racconto poetico e sensibile.

Acquerelli in movimento: Madhouse incanta con "Awajima Hyakkei"

Il colosso dell'animazione Madhouse, celebre per pietre miliari come Monster, Hunter x Hunter e Frieren - Oltre la fine del viaggio, torna a stupire con Awajima Hyakkei, un coming-of-age dai tratti pittorici che, stando alle prime indicazioni, è previsto per il 2026.

Il primo teaser, accompagnato da due evocativi poster, ha già fatto parlare di sé: niente trama svelata, nessun dialogo, solo immagini che scorrono come pagine di un diario illustrato, con i volti di quattro liceali immersi in paesaggi che sembrano nati dalla tavolozza di un acquarellista. Anche se l'anime finito non manterrà questo stile pittorico, la direzione artistica suggerisce un'opera che punta al cuore attraverso la forma, evocando emozioni più che spiegazioni. Alla regia troviamo Morio Asaka (Cardcaptor Sakura), affiancato da Kunihiko Hamada (Chihayafuru) al character design, Yasuhiro Nakanishi (Kaguya-sama) alla composizione della serie, e Takahiro Obata (Shoshimin) alle musiche.

Basato sul manga omonimo di Takako Shimura, Awajima Hyakkei - traducibile come "Cento vedute di Awajima" - racconta la storia di quattro studentesse dell'Awajima School, ispirata alla celebre Takarazuka Musical School. Le protagoniste, unite dal sogno di calcare il palcoscenico, vivono l'intensità dell'adolescenza in un contesto esclusivamente femminile, tra ambizioni artistiche, tensioni sentimentali e i legami spesso fragili dell'amicizia.

Shimura, già autrice di Sweet Blue Flowers e Wandering Son, torna a indagare i confini dell'identità e del desiderio con uno sguardo che mescola dolcezza e profondità. Il manga, nato nel 2011 sulla piattaforma Poko Poko e concluso nel marzo 2024 su Ohta Web Comics, trova ora una nuova vita grazie a Madhouse.