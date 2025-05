Crunchyroll Anime Awards 2025: tutti i vincitori della nona edizione

Alla nona edizione dei Crunchyroll Anime Awards, "Solo Leveling" ha conquistato il titolo di Anime dell'Anno, mentre **"Frieren" ha guidato la concorrenza con 29 nomination. Ecco tutti i vincitori della cerimonia che si è svolta il 25 maggio 2025 a Tokyo.

Il 25 maggio 2025, il Grand Prince Hotel Takanawa di Tokyo ha ospitato la nona edizione dei Crunchyroll Anime Awards, celebrando l'eccellenza nell'animazione giapponese. Solo Leveling, adattamento del manhwa di Chugong, ha conquistato il prestigioso titolo di Anime dell'Anno, superando concorrenti come "Dan Da Dan", "Delicious in Dungeon", "Frieren", "Kaiju No. 8" e "Il monologo della speziale.

Il protagonista di Solo Leveling

La serie di Solo Leveling ha inoltre conquistato i premi per Miglior Nuova Serie, Miglior Serie d'Azione, Miglior Colonna Sonora e Miglior Ending con "request" di Krage. Il protagonista Sung Jinwoo è stato riconosciuto come Miglior Protagonista, e il doppiatore Aleks Le ha ricevuto il premio per la Miglior Interpretazione in lingua inglese.

Nonostante il successo di "Solo Leveling", è stato "Frieren - Oltre la fine del viaggio" a dominare le nomination con ben 29 candidature, tra cui Miglior Nuova Serie, Miglior Regia e Miglior Colonna Sonora. Tra queste nomination, Frieren si è aggiudicato sei premi, tra cui Miglior Regia per Keiichiro Saito, Miglior Background Art, Miglior Serie Drammatica e Miglior Personaggio di Supporto per Fern. La protagonista Frieren è stata anche nominata nella categoria "Personaggio da proteggere a tutti i costi", mentre la doppiatrice Atsumi Tanezaki ha ricevuto il premio per la Miglior Interpretazione in lingua giapponese.

Una scena di Dandadan

Gli altri protagonisti della serata

Dandadan ha ottenuto riconoscimenti per Miglior Character Design, Miglior Opening con "Otonoke" dei Creepy Nuts e Miglior Canzone di un Anime. "Delicious in Dungeon" ha vinto il premio per Miglior Commedia, mentre "Blue Box" è stato riconosciuto come Miglior Serie Romantica. Il premio per Miglior Anime Originale è andato a "Ninja Kamui".

Tra i film, "Look Back" ha conquistato il titolo di Film dell'Anno., oltre a far guadagnare anche il Miglior doppiatore italiano alla doppiatrice di Look Back, Ilaria Pellicone. Il premio per Miglior Serie in Prosecuzione è stato assegnato a "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Hashira Training Arc". Il "Global Impact Award" è stato conferito a "L'attacco dei Giganti", riconoscendo il suo impatto globale sull'industria dell'animazione.

Con oltre 35 milioni di voti da parte dei fan di tutto il mondo, i Crunchyroll Anime Awards 2025 hanno celebrato l'eccellenza e la diversità dell'animazione giapponese, offrendo uno sguardo sulle opere che hanno lasciato un'impronta indelebile nell'ultimo anno.