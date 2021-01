Friends: la teoria "triste" su Phoebe che persino gli autori detestano

Una delle più iconiche serie tv di sempre potrebbe essere stata tutta frutto dell'immaginazione di uno dei suoi personaggi? Questa la folle teoria su Friends e in particolare sul personaggio di Phoebe Buffay, che circola da diverso tempo sul web, e che ha rattristato persino i creatori dello show.

Friends: Lisa Kudrow/ Phoebe Buffay si esibisce al Central Perk

Secondo tale teoria, infatti (via CBR), tutte le avventure vissute dai protagonisti della serie come li conosciamo sarebbero state inventate da una Phoebe senzatetto, la stessa donna che ammira costantemente questi 5 individui a lei sconosciuti, ma che nella sua mente corrispondono a Ross, Rachel, Monica, Chandler e Joey, dall'esterno della vetrina del Central Perk. Loro, che non sanno chi sia Phoebe, la definiscono semplicemente "la tipa pazza che ci fissa di continuo".

Tutto è iniziato dal post di un utente Twitter che avrebbe voluto questa rivelazione a conclusione della serie, qualcosa che avrebbe spiegato anche l'esistenza di Ursula, la gemella di Phoebe, anch'essa frutto della sua fantasia, ripresa dall'insegna del negozio davanti al quale passa sempre, guardando il suo riflesso in uno degli specchi esposti in vetrina.

"È la cosa più triste che abbia mai sentito" ha commentato Martha Kaufman, co-creatrice dello show, durante una convention in Texas, quando le è stata raccontata la teoria "Non l'avevo mai sentita prima come teoria, ma credo sia terribile. È completamente folle! Una sorta di realtà alternativa...".

"Sono affascinata" continua, concludendo "Ma credo che qualcuno abbia bisogno di farsi una vita, ecco". E voi, che ne pensate?