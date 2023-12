Matthew Perry, George Clooney: 'Il successo di Friends non lo ha reso felice'

Nel corso della promozione del suo nuovo film da regista, The Boys in the Boat, George Clooney ha ricordato l'amico Matthew Perry e la sofferenza nel vederlo così infelice nonostante il successo mondiale ottenuto con Friends.

In particolare, Clooney ha ricordato di essere stato testimone delle lotte di Perry contro la dipendenza mentre i due recitavano nei rispettivi show della NBC - ER e Friends - anni fa. "Ho conosciuto Matt quando aveva 16 anni", ha dichiarato Clooney a Deadline. "Giocavamo insieme a paddle. Ha circa 10 anni meno di me. Ed era un ragazzo fantastico, divertente, simpatico".

Clooney ha poi ricordato come Perry gli raccontasse spesso i suoi sogni di ottenere un ruolo in una serie televisiva di successo quando "era un bambino".

"Tutto quello che diceva a noi, cioè a me, a Richard Kind e a Grant Heslov, era: 'Voglio solo entrare in una sitcom. Voglio solo recitare in una sitcom stabilmente e sarei l'uomo più felice del mondo", ha ricordato l'attore.

Anche se alla fine Perry ottenne il ruolo di Chandler Bing in Friends, Clooney ha rivelato che "non era ancora felice". Nonostante la realizzazione dei suoi sogni d'infanzia, ha affermato che l'impresa di Perry "non gli ha portato gioia o felicità o pace".

Poiché E.R. - Medici in prima linea e Friends venivano girati "fianco a fianco" sullo stesso set della NBC, i due si vedevano spesso. ER è andato in onda dal 1994 al 2009 e Friends dal 1994 al 2004. Nel 1995, Clooney è stato persino guest star di un episodio della leggendaria sitcom.

"E guardarlo sul set - eravamo alla Warner Brothers, proprio uno accanto all'altro - è stato difficile perché non sapevamo cosa gli passasse per la testa", ha continuato Clooney parlando della lotta di Perry contro l'abuso di sostanze stupefacenti, di cui l'attore ha parlato a lungo nel corso della sua vita.

Matt LeBlanc ricorda Matthew Perry: "Non ti dimenticherò mai"

"Sapevamo solo che non era felice e non avevo idea che assumesse 12 Vicodin al giorno e tutte le cose di cui parlava, tutte quelle cose strazianti. E ti dice anche che il successo, i soldi e tutte queste cose non ti portano automaticamente alla felicità", ha aggiunto. "Devi essere felice con te stesso e con la tua vita".