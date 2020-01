Friends: Matthew Perry è sempre stato innamorato della collega Courteney Cox?

Negli ultimi mesi, è arrivata la voce che Matthew Perry, uno dei magnifici 6 del cast di Friends, sia sempre stato innamorato della sua partner sul set Courtney Cox, che nella serie tv interpretava Monica.

Monica e Chandler, personaggio interpretato da Matthew Perry, sono stati una delle coppie più amate e stabili della serie tv, con il susseguirsi delle ben 10 stagioni sono diventati sempre più affiatati. Secondo US Weekly, sembra che Matthew Perry provasse davvero qualcosa per la sua amica e collega, una voce che parte da una vecchia foto dei due pubblicata dalla stessa Courteney Cox. La fonte dalla quale è partito tutto ha rivelato alla rivista: "Matthew è sempre stato innamorato di lei e non è mai stato in grado di superare la fissa"

Ovviamente, nessuno dei due ha confermato la cosa, anche perché, negli anni, Matthew Perry e Courtney Cox hanno intrapreso altre relazioni: al momento, l'attrice è impegnata con con Johnny McDaid, cantante degli Snow Patrol, mentre il collega sarebbe stato avvistato con la talent manager Molly Hurwitz che lo starebbe aiutando a superare le sue dipendenze.

