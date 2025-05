Friends, Paget Brewster ricorda l'esperienza con Matthew Perry: "Era un vero gentiluomo"

In una intervista rilasciata a The Independent, Paget Brewster ha ricordato un aneddoto del periodo in cui recitò in Friends, nei panni di Kathy, dapprima fidanzata con Joey (Matt LeBlanc) e poi con Chandler (Matthew Perry).

Proprio su Matthew Perry si è concentrata l'attrice, che ha raccontato un episodio che accadde durante una pausa delle riprese della sit-com, sottolineando il comportamento da gentiluomo del collega.

La piscina di Matthew Perry e l'imprevisto con Paget Brewster

"Ricordo che un giorno io e Matthew non dovevamo girare per circa tre ore" ha raccontato Brewster "Così mi chiese se volevo andare a casa sua a giocare a basket. Era proprio su Mulholland Drive, a Los Angeles. E io risposi di sì, che sarei andata a giocare a basket a casa sua".

Matthew Perry e Matt Le Blanc in una scena di Friends

Mentre si trovavano nella residenza di Matthew Perry, Paget Brewster ebbe un imprevisto:"Ero nella sua piscina e stavamo giocando a canestro; indossavo un paio dei suoi pantaloncini e il mio reggiseno. Lui era vestito, e anche io, ma feci un tiro e il mio reggiseno scivolò giù. Matthew mi guardò e mi disse, mettendosi una mano sugli occhi, che avrei dovuto dare un'occhiata a quello [il reggiseno scivolato]. Era davvero un ragazzo adorabile e sono davvero contenta di aver potuto leggere il suo libro prima che morisse".

Il memoir di Matthew Perry e l'esperienza sul set di Friends di Paget Brewster

Matthew Perry pubblicò il suo memoir, Friends, Amanti e la Cosa terribile nel 2022, raccontando la sua vita segnata dalle dipendenze all'alcol e alle droghe, oltre al suo periodo in Friends.

Paget Brewster sul set di Criminal Minds

Nella sitcom recitò anche Paget Brewster nel ruolo di Kathy, una giovane attrice teatrale che inizialmente inizia a frequentare il collega Joey, prima di invaghirsi, ricambiata, di Chandler; la relazione di quest'ultimo con Kathy portò ad una frattura tra i due migliori amici che però in seguito si riconciliarono.