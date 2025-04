Friends, David Schwimmer non riusciva più ad ascoltare la canzone della sigla: "L'avevo sentita troppe volte"

David Schwimmer è stato ospite del podcast di Matt Lucas e David Walliams, e nel corso della chiacchierata ha svelato un aneddoto che riguarda il brano musicale di Friends.

L'attore ha raccontato di non essere riuscito ad ascoltare la canzone dei The Rembrandts, pubblicata come singolo nel 1995, perché averla ascoltata per dieci stagioni è stato più che sufficiente.

David Schwimmer non sopportava più la canzone della sigla di Friends

"Sarò molto onesto" ha confessato Schwimmer "C'è stato un periodo, anche piuttosto lungo, in cui soltanto sentire la sigla mi faceva davvero... " senza spiegare bene come si sentisse ma palesando un certo fastidio.

Courteney Cox e David Schwimmer in Friends

"Avevo proprio quella reazione" ha proseguito l'attore "L'avevo semplicemente sentita troppe volte". Non solo durante la produzione di Friends ma anche dopo:"Ogni volta che andavi in uno show, ad un talk show o ad un'intervista, quella diventava la tua canzone d'ingresso. Quindi, non ho mai avuto una reazione molto positiva nei suoi confronti".

David Schwimmer ha cambiato idea sulla sigla di Friends grazie alla figlia

L'interprete di Ross Geller ha raccontato di non aver più guardato la serie dopo la fine delle riprese:"Per me è stato un po' così: l'ho fatto, ora vado avanti. Non mi capita di tornare indietro e rivedere le cose".

L'attore è tornato riguardare lo show soltanto quando sua figlia Cleo, 9 anni, l'ha scoperto:"Preparavo la colazione o facevo altro e sentivo le risate di mia figlia. Il mio rapporto con quella sigla e con la serie è completamente cambiato".

David Schwimmer con Isabella Rossellini in una scena di Friends

David Schwimmer ha recitato in Friends per tutte le 10 stagioni dello show dal 1994 al 2004 al fianco di Jennifer Aniston (Rachel Green), Courteney Cox (Monica Geller), Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), Matt LeBlanc (Joey Tribbiani) e Matthew Perry (Chandler Bing).