Joker: Matthew Perry di Friends come Arthur Fleck nel meme sul film!

Joker: l'urlo di Joaquin Phoenix

Matthew Perry come Arthur Fleck in Joker: l'interprete di Chandler Bing nella celebre sitcom Friends, ha condiviso su Twitter un meme legato al film di Todd Phillips che ha da poco incassato un miliardo di dollari nel mondo. Nell'esilarante tweet, che potete vedere qui sotto, Perry ha commentato con "Prego" l'accostamento di due immagini, una di Chandler e l'altra di Arthur Fleck, con pose ballerine molto simili.

Matthew Perry ha poi aggiunto "Non so chi sia l'autore, ma congratulazioni", e i suoi seguaci su Twitter si sono sbizzarriti con altre immagini simili tratte da Friends, in particolare quando Chandler fuma. Questo conferma la forza anche "virale" di Joker, un film che al netto del budget ridotto (nel contesto del genere di appartenenza) è riuscito a fare breccia nel cuore degli spettatori e diventare un pezzo fondamentale della cultura popolare del 2019, a cominciare dallo scorso settembre quando ha inaspettatamente vinto il Leone d'Oro alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

Il lungometraggio sulle origini della folle nemesi di Batman ha poi fatto parlare di sé in molti ambiti, tra chi ne ha analizzato i legami con i fumetti, chi si è focalizzato sul suo legame con la realtà di oggi e chi (soprattutto in America) ha commentato l'effetto che il film potrebbe avere su spettatori poco sani di mente, a causa dei suoi contenuti violenti. Ha anche generato video e meme di ogni genere in rete, ed è ora considerato uno dei favoriti per la prossima stagione dei premi, dopo aver già messo d'accordo gli spettatori: dopo poco più di un mese nelle sale il film ha incassato un miliardo di dollari al box office nel mondo intero, cifra da record considerando che il lungometraggio di Todd Phillips è vietato ai minori negli Stati Uniti, uscito solo in 2D e non distribuito in Cina per questioni di censura.