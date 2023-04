Friends, Jennifer Grey spiega perché non è tornata a recitare nella serie: "Mi metteva troppa ansia"

L'attrice di Dirty Dancing Jennifer Grey ha rivelato il motivo per cui non è più tornata a recitare in un episodio di Friends, e ha a che fare con l'ansia.

Ve la ricordate Jennifer Grey in Friends? Forse sì, o forse no, vista la fugacità del suo ruolo, ma a quanto pare, l'attrice di Dirty Dancing non è voluta tornare sul set della sitcom per girare ulteriori episodi... A causa dell'ansia.

Jennifer Grey, che nella prima stagione della popolare serie di NBC interpretava la migliore amica di Rachel, nonché sua damigella d'onore al quasi matrimonio con Barry che dà il via allo show, sarebbe dovuta apparire in più episodi di Friends rispetto a quelli in cui è stata effettivamente presente.

Tuttavia, l'attrice ha recentemente rivelato che fu una sua scelta, quella di non tornare a recitare nella sitcom.

"Ero una fan dello show, e sono stata chiamata per un ruolo da guest star" ha raccontato ai microfoni di Media Village, come riporta anche Deadline "Ma quando l'ho fatto, sono stata affetta da un'ansia assurda, perché continuavano a fare modifiche alla sceneggiatura".

"È davvero difficile essere una guest star, perché non sei una parte integrante della serie, e cerchi davvero di capire come fare. E loro stavano cercando di capire chi fosse il personaggio, quale fosse la scena, e continuavano a cambiare, cambiare, cambiare. E questa cosa mi metteva così tanta ansia che sono stata a malapena in grado di farlo".

Quando l'improvvisazione non fa per te, che si tratti di Friends o SNL

Questa "ansia da prestazione" le ha quindi impedito di fare ritorno in Friends (il ruolo fu interpretato successivamente da Jana Marie Hupp), ma anche di prendere parti a programmi il cui copione non fosse fisso, come nel caso di Saturday Night Live.

"Quando mi hanno chiesto di tornare, dissi che non potevo. Hanno preso qualcun altro per il ruolo" ha continuato Grey "Mi intristisce pensare che abbia dovuto dire di no a Friends o Saturday Night Live a causa della mia ansia. La verità è che avrei voluto avere qualcuno che mi aiutasse ad affrontare quel tipo di paure. Ma non ho potuto farci nulla finché non sono riuscita ad affrontarle".

"Nella vita si impara più dalle cose in cui credi di essere un fallimento che dai successi, anche se questi ultimi possono essere più divertenti" conclude "Ma è parte della vita".