Friends, Jennifer Aniston odiava l'acconciatura di Rachel: "Dopo non sono più riuscita a tagliarmi i capelli"

Jennifer Aniston confessa di aver sempre odiato l'acconciatura della sua Rachel Green in Friends, la serie cult andata in onda sul piccolo schermo dal 1994 al 2004.

Friends, la serie cult andata in onda dal 1994 al 2004 continua a far parlare di sé. Questa volta è Jennifer Aniston a confessare qualcosa in merito al personaggio di Rachel e alla sua acconciatura che, rivela, l'ha portata a non voler mai più tagliare i capelli dopo quel ruolo.

Come riportato da People, in un'intervista in coppia con Adam Sandler al The Drew Barrymore Show, Jennifer Aniston è tornata indietro nel tempo e si è lasciata andare ad alcuni commenti in merito al taglio di capelli della sua Rachel Green in Friends.

Friends: Courteney Cox come Monica. L'attrice pulisce la sua stella sulla Walk of Fame [VIDEO]

Nel corso della puntata, Drew Barrymore ha affermato che proprio loro tre dovrebbero portare sugli schermi il remake di Tre cuori in affitto. E così, quando è stato chiesto alla Aniston se preferirebbe interpretare Chrissy o Janet in un ipotetico remake della sitcom anni '70 l'attrice ha dichiarato "non potrei tagliare i capelli corti", quindi la scelta ricadrebbe su Chrissy.

Ma cosa impedirebbe all'attrice di tagliare i capelli? Nel 2011 la Aniston, che ha fondato la sua linea per la cura dei capelli LolaVie nel 2021, ha dichiarato in un'intervista ad Allure che nonostante l'ottimo rapporto di lavoro e l'amicizia con il suo parrucchiere Chris McMillan, lui era "la rovina della mia esistenza" a causa di quel taglio alla Rachel che "non era il mio look migliore".

"Come posso dirlo? Penso sia stato il taglio di capelli più brutto che abbia mai visto", ha dichiarato l'attrice senza usare mezzi termini. Parole che non giungono nuove alle orecchie di McMillan il quale tempo fa confessò di essere a conoscenza della cosa poiché "ne sento parlare ogni volta che le sistemo i capelli".

Nel corso delle dieci stagioni di Friends, Jennifer Aniston ha sfoggiato diverse acconciature. Come preferite dunque la nostra Rachel? E in quale stagione?