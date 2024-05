Courteney Cox sente ancora la presenza di Matthew Perry: "Viene spesso a farmi visita"

Courteney Cox ha ricordato il suo co-protagonista in Friends, Matthew Perry, confessando di parlargli ancora in diverse occasioni. Nell'ultima intervista a CBS Sunday Morning, Cox ha approfondito l'argomento della propria spiritualità, citando anche il legame con Perry.

"Penso che sia probabilmente uno degli esseri umani più divertenti al mondo. È semplicemente così divertente. Ovviamente, ha avuto delle difficoltà ma ha un cuore davvero grande. Sono così grata di aver lavorato con lui da vicino per così tanti anni. Mi visita spesso, se si può credere a queste cose" ha dichiarato l'attrice.

Matthew Perry e Courteney Cox sul set di Cougar Town

La presenza di Matthew Perry

La star ha dichiarato che le capita spesso di parlare con altri membri della famiglia Cox defunti e così anche con Matthew Perry:"Parlo con mia madre, mio padre, Matthew. Sento che ci sono molte persone che penso ci guidino. Sento che Matthew è sicuramente intorno a noi".

Conosciuto in tutto il mondo per il ruolo di Chandler Bing in Friends, Matthew Perry è morto lo scorso 28 ottobre a causa degli effetti acuti della ketamina, in base a quanto ha riportato l'ufficio del medico legale della Contea di Los Angeles. Pochi giorni dopo, il cast principale di Friends si è riunito per una cerimonia commemorativa in suo onore. Dopo aver appreso della morte dell'amico e collega, gli altri attori della serie hanno diramato un comunicato congiunto per ricordarlo:"Siamo tutti così profondamente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di set. Siamo una famiglia. C'è così tanto da dire ma in questo momento vogliamo prenderci del tempo per elaborare e piangere questa perdita inimmaginabile".

Friends è una delle sitcom più apprezzate nella storia della televisione a livello internazionale. Racconta le vicende di un gruppo di sei amici che abitano nel Greenwich Village di New York: Monica e Ross Geller (Courteney Cox e David Schwimmer), Rachel Greene (Jennifer Aniston), Joey Tribbiani (Matt LeBlanc), Phoebe Buffay (Lisa Kudrow) e Chandler Bing (Matthew Perry).