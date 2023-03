Friends, Jennifer Aniston: "Jennifer Aniston: "Un'intera generazione di persone trova la serie offensiva"

La commedia è diventato un terreno spinoso, per Jennifer Aniston, che ammette come anche una serie come Friends oggi risulti offensiva per la moderna sensibilità.

Riflettendo sui cambiamenti della società dagli anni '90 a oggi, la star di Friends, Jennifer Aniston, ha spiegato che "un'intera generazione di persone trova la serie offensiva".

Matt LeBlanc con Jennifer Aniston in Friends

L'interprete di Rachel non ha remore nell'ammettere di fronte alla Associated Foreign Press (via Yahoo!): "C'è un'intera generazione di persone, di ragazzini, che guardando gli episodi di Friends e li trovano offensivi. Alcune cose non erano mai state intenzionali e altre... beh, avremmo dovuto pensarci bene, ma non credo che ci fosse una sensibilità come quella di adesso".

Friends, in onda dal 1994 al 2004, è stato spesso criticato per la mancanza di diversità.

Friends è offensivo? La dittatura del politicamente corretto danneggia la commedia

"La commedia si è evoluta, i film si sono evoluti", ha proseguito Jennifer Aniston. "Ora è un po' complicato perché devi stare molto attento, il che rende il lavoro difficile per i comici, perché la bellezza della commedia è che prendiamo in giro noi stessi, prendiamo in giro la vita".

L'attrice di Murder Mystery 2 aggiunge: "Prima potevi scherzare su un bigotto e farti una risata. Era isterico. E si trattava di educare il pubblico su quanto fossero ridicole le persone, ma ora non ci è permesso farlo. Tutti hanno bisogno di divertimento! Il mondo ha bisogno di umorismo! Non possiamo prenderci troppo sul serio. Soprattutto negli Stati Unit, stiamo sempre a litigare".