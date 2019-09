Friends: il mitico divano per due giorni a Roma in piazza Barberini per i 25 anni della serie tv

Il 21 e 22 settembre il mitico divano arancione di Friends sarà a Roma, in piazza Barberini, in occasione dei 25 anni della serie tv.

Dopo aver sostato nella hall dell'Excelsior alla Mostra del Cinema di Venezia, il mitico divano arancione di Friends arriva a Roma, in Piazza Barberini, per due giorni in occasione dei 25 anni della serie tv.

Friends: una scena corale al Central Perk

I fan romani della serie tv e i turisti avranno la possibilità di sedersi nel celebre divano arancione del Central Perk dove Ross, Rachel, Joey, Monica, Chandler e Phoebe trascorrevano buona parte del loro tempo.

Per celebrare i 25 anni di Friends, 30 copie del divano più amato della tv andranno in tour in giro per il mondo: dall'Empire State Building al London Eye, fino alla Fontana del Tritone a Roma, dove il sofà arancione è atteso il 21 e il 22 settembre. Il calendario dell'iniziativa è stato pubblicato da Usa Today e poi diffuso via social.

Il tour del divano del Central Perk è solo una delle tante iniziative con cui Warner Bros ha deciso di celebrare i 25 anni di una delle serie tv più amate di sempre, qui potete leggere il nostro approfondimento sul successo di Friends e dei suoi protagonisti.

Come possiamo vedere in un video condiviso su Twitter da Comedy Central UK, le 30 copie del sofà sono state realizzate fedelmente e con materiali studiati per resistere, nelle location più diverse, ai numerosi fan che decideranno di accomodarsi sul divano come i loro beniamini. Tra le tappe più spettacolari del tour del divano del Central Perk ci sono il Jardin du Palais Royal di Parigi, il Royal Palace di Madrid, The Burj Khalifa di Dubai e il Loft Ginza di Tokyo.