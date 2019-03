Friends: Courtney Cox ritorna nell'appartamento di Monica!

Courteney Cox ha fatto visita al vecchio appartamento di Monica, suo personaggio nella serie di culto Friends, postando il resoconto su Instagram. Il risultato è un viaggio nostalgico che farà versare qualche lacrima agli spettatori della serie tv.

"Buonasera ragazzi, sto andando a casa" ha esclamato Courteney Cox salutando all'angolo di New York City usato per gli esterni dell'appartamento di Monica Geller in Friends. L'attrice ha usato, inoltre, la musica della serie tv come sottofondo.

L'appartamento di Monica in Friends si trova su Bedford Street, all'incrocio con Grove Street nel West Village a New York City. In realtà la serie non è stata girata a New York, ma in uno studio a Los Angeles. L'edificio newyorkese è stato usato solo per gli esterni nel corso di tutto lo show.

Di recente Courteney Cox ha deciso di unirsi a Instagram dopo la sorpresa fattale da Ellen DeGeneres durante la sua ospitata al The Ellen DeGeneres Show. Courteney Cox è stata infatti accolta in uno studio che replicava il set di Friends,set su cui ha fatto la sua comparsa a sorpresa anche la costar costar Lisa Kudrow. L'esperienza è stata immortalata da Courteney Cox diventando la sua prima foto su Instagram.

