Courteney Cox ricrea un'esilarante scena cult di Friends!

Friends è da sempre nel cuore degli spettatori di diverse generazioni e Courteney Cox nelle ultime ora ha reso tributo a una delle scene più spassose della serie grazie a un video caricato su Instagram!

Venticinque anni fa, il 22 settembre 1994, arrivavano in tv le storie di un gruppo di giovani newyorkesi in cui si inserisce la bella Rachel, fuggita da una finestra pochi minuti prima di convolare a nozze. A quasi un quarto di secolo da quei momenti, Courteney Cox ha ricordato un episodio dei più amati dai fan. L'interprete di Monica Geller stava spostando mobili con il suo fidanzato, quando ha deciso di rimettere in scena una famosa sequenza, quando Chandler (Matthew Perry) e Rachel (Jennifer Aniston) sono costretti ad aiutare Ross (David Schwimmer) a portare un divano nel nuovo appartamento senza ascensore. Nel momento di massimo sforzo, Ross ripete costantemente "Fai perno!" (in originale "Pivot!"), provocando una reazione in Chandler.

Ed è proprio quello che Courteney ripete durante il video:

Con l'arrivo del revival di grande successo di Will & Grace, molti si sono chiesti se la NBC avesse in mente un ritorno di Friends, anni dopo la fine dello show nel 2004. Il canale ha confermato di non avere alcuna intenzione di 'rovinare' la serie forzando una nuova stagione, e anche Matthew Perry aveva escluso fortemente l'ipotesi, raccontando un sogno che lo inseguiva da sempre:

"Ho quest'incubo ricorrente, non scherzo. Quando dormo, sogno che torniamo a fare Friends e non interessa a nessuno. Giriamo una nuova serie, torniamo in tv e nessuno ci guarda. Perciò non voglio nessun revival. Rifiuterei. Abbiamo terminato su una nota alta, non possiamo superarci. Perché tornare indietro?"

Nel cast dello storico show anche Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer.