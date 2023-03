Friends, Brooke Shields: "Andre Agassi ha distrutto i suoi trofei dopo aver visto il mio cameo"

Brooke Shields ha commentato il retroscena della sua apparizione in Friends, apparizione comica che ha fatto infuriare l'allora fidanzato Andre Agassi.

In una nuova intervista con il New Yorker, l'attrice Brooke Shields è tornata a parlare della violenta reazione che l'ex marito Andre Agassi ha avuto dopo aver assistito al suo cameo nella serie Friends, in cui interpretava Erika, una stalker ossessionata dal personaggio di Joey Tribbiani ne Il tempo della nostra vita, il Dottor Drake Ramoray. Mentre il ruolo da guest star di Brooke Shields doveva essere divertente, la reazione del campione di tennis si è rivelata di tutt'altra natura.

Brooke Shields ha spiegato che Agassi, allora suo fidanzato, era così infuriato per la natura del ruolo che è tornato a casa e "ha distrutto tutti i suoi trofei".

Un castello per Natale: Brooke Shields in una scena del film

Secondo Shields, Agassi - con cui è stata sposata dal 1997 al 1999 - era in studio a guardarla recitare accanto alla star di Friends Matt LeBlanc. Sebbene i produttori inizialmente abbiano scartato alcuni elementi della scena comica in cui il suo personaggio lecca le dita di Joey e getta la testa all'indietro ridendo, perché temevano che fosse "troppo pazza", alla fine hanno cambiato idea.

"Mi hanno urlato 'Shields! Rifallo!'" ha spiegato. "All'improvviso, l'energia è cambiata e tutti questi uomini in giacca e cravatta hanno iniziato a entrare in studio. Il giorno dopo, mi è stato chiesto se volevo fare il mio programma televisivo".

Brooke Shields riaccende la polemica contro Franco Zeffirelli "Mi torse un dito per farmi simulare un orgasmo"

L'ex star bambina, che avrebbe recitato in Susan della NBC dopo l'apparizione in Friends, ha spiegato la folle scena interpretata con Matt LeBlanc:

"Nella scena, dovevo leccare le dita di Joey perché sono le mani di un genio, voglio divorarle, e sono pazza."

Andre Agassi, però, non si è divertito affatto ad assistere alla scena in questione: "Andre era tra il pubblico a sostenermi, ed è uscito di corsa. Ha detto: 'Tutti mi prendono in giro. Mi hai deriso con quel comportamento.' E io, 'È una commedia! Che ti è successo?'"

Brooke Shields in seguito ha appreso che Agassi stava usando metanfetamina in quel periodo - qualcosa di cui l'atleta ha parlato apertamente - "quindi sono certa che quel comportamento irrazionale abbia qualcosa a che fare con questo. È andato a casa e ha distrutto tutti i suoi trofei".

Guardando indietro, l'attrice - ora sposata con lo scrittore e produttore televisivo Chris Henchy - vede la reazione di Agassi come un "comportamento petulante" che ha contribuito al loro allontanamento.