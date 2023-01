Brooke Shields riaccende la polemica contro Franco Zeffirelli "Mi torse un dito per farmi simulare un orgasmo"

Dopo la causa mossa contro Paramount dalle star di Romeo e Giulietta per abusi su minori, anche Brooke Shields rincara la dose puntando il dito contro il regista Franco Zeffirelli, che la diresse da adolescente nel romance Amore senza fine (1981). Brooke Shields, ospite del Sundance Film Festival col documentario Pretty Baby: Brooke Shields, ha accusato il regista fiorentino scomparso nel 2019 di abusi sessuali.

Nel film Brooke Shields, che aveva 16 anni durante le riprese di Amore senza fine, rivela che non si sentiva al sicuro con Zeffirelli come regista, in particolare in un film su adolescenti sessualmente attivi a Chicago. "La fisicità e l'esplorazione della sessualità mi sono sembrate davvero pericolose, e non mi fidavo della capacità del regista di creare un ambiente sicuro per me", ha detto.

Locandina di Amore senza fine

L'attrice ha ricordato un incidente specifico, avvenuto durate una scena di sesso tra lei e il coprotagonista Martin Hewitt, che interpretava David. Secondo Brooke Shields, Franco Zeffirelli le avrebbe torto l'alluce durante la scena per ottenere la reazione desiderata che voleva da lei. Tuttavia, l'attrice ha detto che invece di "passione", la sua reazione è stata quella di_ "angoscia... perché mi stava facendo del male"_.

Scoppiando in lacrime nel documentario, Brooke Shields spiega che all'epoca non sapeva che cosa fosse un orgasmo e aveva difficoltà a simulare la passione:

"Quell'esperienza mi ha bloccata. Pensavo a me stessa solo come a una lavoratrice: mi hanno pagato, ho fatto quella cosa, l'hanno venduta, tutti erano felici, era una transazione."

Di recente, le star di Romeo e Giulietta Olivia Hussey e Leonardo Whiting, oggi settantenni, hanno fatto causa contro la Paramount sostenendo che Zeffirelli aveva assicurato loro che non ci sarebbe stata alcuna nudità nel film e che gli attori, all'epoca quindicenni, avrebbero indossato indumenti intimi color carne durante una scena in camera da letto. Tuttavia, durante l'ultimo tratto delle riprese, Zeffirelli ha detto loro che avrebbero dovuto mostrarsi nudi "o il film sarebbe fallito".

Commentando la causa in questione con Deadline, Brooke Shields spiega di non essere sorpresa, data la sua esperienza con Zeffirelli:

"Era un'epoca molto diversa nel cinema e molti registi diversi si sono presi delle libertà. Dicevano una cosa agli attori e poi ne dicevano un'altra allo studio. Erano al comando ed erano davvero le star. Sono stata fortunata ad avere mia madre con me sul set, e Franco odiava mia madre. La rispettava, ma penso di essere stata molto più protetta di quanto probabilmente lo fossero molti altri attori".