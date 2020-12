French Exit: Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges nel trailer

Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges sono madre e figlio in fuga a Parigi nel trailer di French Exit, film diretto da Azazel Jacobs in uscita nel 2021.

Pubblicato il trailer di French Exit, film targato Sony Pictures che vede Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges nei ruoli di una ricca vedova e del figlio.

Il film è diretto daAzazel Jacobs e scritto da Patrick Dewitt, che è anche l'autore del romanzo. Jacobs e DeWitt avevano precedentemente collaborato al film Terridel 2011, con John C. Reillyy. Jacobs aveva regalato proprio a Reilly una copia del romanzo di DeWitt del 2011, The Sisters Brothers, che l'attore ha poi acquistato i diritti per produrlo e interpretarlo e realizzare così I fratelli Sisters.

In French Exit, Michelle Pfeiffer interpreta Frances Price, mentre Lucas Hedges è il figlio, Malcom Price. Dopo la scandalosa morte del marito di Frances, e i soldi che stanno finendo, l'ereditiera lascia Manhattan col figlio alla volta di Parigi dove il ragazzo viene scambiato per il suo giovane amante.