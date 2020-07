French Exit: la prima foto di Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges

French Exit: Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges nella prima immagine del film

Finalmente possiamo dare un primo sguardo a Michelle Pfeiffer e Lucas Hedges nei ruoli di madre e figlio del prossimo film della Sony Pictures, French Exit. E con loro nella prima foto c'è anche "Small Frank", il gatto protagonista anche loro del romanzo da cui è tratto il film.

L'uscita francese di French Exit è attualmente prevista per il 2020, ma ancora non si sa molto di quando uscirà nelle sale degli altri paesi. Il film è diretto daAzazel Jacobs e scritto da Patrick Dewitt, che è anche l'autore del romanzo. Jacobs e DeWitt avevano precedentemente collaborato al film Terridel 2011, con John C. Reillyy. Jacobs aveva regalato proprio a Reilly una copia del romanzo di DeWitt del 2011, The Sisters Brothers, che l'attore ha poi acquistato i diritti per produrlo e interpretarlo e realizzare così I fratelli Sisters.

In French Exit vedremo inveceMichelle Pfeiffer nei panni della madre Frances e il figlio, Malcom Price, interpretato da Lucas Hedges.

La foto ritrae, molto probabilmente, il primo evento della storia mentre scappano da New York a Parigi, dopo la scandalosa morte del marito di Frances.

Questa prima immagine dell'uscita francese è davvero una ventata di novità, soprattutto considerando che è passato più di un anno dalla prima volta che abbiamo riferito sul progetto.