Francesca Chillemi vittima di un amore tossico: 'Ho vissuto cose non piacevoli'

Francesca Chillemi durante la sua adolescenza è stata una delle tante ragazze cadute nella spirale di un amore tossico che, fortunatamente, non è riuscito a scalfire il suo rapporto con le persone. L'attrice, che da stasera vedremo su Canale 5 nella seconda stagione di Viola come il mare, ha raccontato la sua esperienza nel corso di un'intervista a Verissimo.

La storia che l'attrice ha narrato a Silvia Toffanin risale a prima dell'elezione di Francesca a Miss Italia nel 2003, quando aveva appena compiuto 18 anni. La competizione si svolse tra l'11 e il 15 settembre a Salsomaggiore Terme, e Francesca vinse il titolo. Al secondo posto si classificò Debora Salvalaggio, che in seguito ebbe diverse esperienze televisive, l'ultima risale al 2012 come inviata per il programma di Rai 1 Mi gioco la nonna condotto da Giancarlo Magalli.

Francesca Chillemi e Can Yaman in una scena di Viola come il mare 2

Tornando a Francesca Chillemi - che abbiamo intervistato alla vigilia della prima puntata di Viola come il mare 2 - durante il suo racconto nel salotto del weekend pomeridiano di Canale 5 ha parlato anche della sua esperienza d'amore "tossica" vissuta durante la sua giovinezza. "Era una di quelle cotte adolescenziali, che per fortuna non è durata tantissimo, ma ho vissuto delle cose non piacevoli e che all'epoca forse non ero capace di gestire", ha spiegato a Silvia.

L'episodio descritto da Francesca Chillemi, fortunatamente, è stata breve, e per questo motivo i suoi genitori non sono stati a conoscenza del suo momento difficile. "Per fortuna è finita rapidamente, quindi non ho avuto modo di confidarmi con i miei genitori, ma quella situazione all'epoca mi ha causato molta agitazione".

Si tratta di un'esperienza negativa che, tuttavia, non ha compromesso il suo rapporto con l'altro sesso. "Ho una bella immagine di un padre accanto a me, quindi nessuno può arrivare e portarmela via", ha spiegato l'attrice.

Come dicevamo Francesca Chillemi da questa sera sarà con Can Yaman, la protagonista di Viola come il mare 2, la fiction di Canale 5 ispirata a Conosci l'estate?, romanzo della scrittrice Simona Tanzini. La serie, come vi abbiamo raccontato nelle anticipazioni della trama, ci terrà compagnia per sei settimane.