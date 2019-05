Fortnite: John Wick è entrato nel gioco!

Fortnite e John Wick diventano "alleati": Epic Games, la società dietro il videogioco di enorme successo, ha rivelato che il personaggio di Keanu Reeves è entrato nell'universo di Fortnite.

L'annuncio è arrivato proprio poco prima che il nuovo capitolo, John Wick 3: Parabellum (qui la nostra recensione), arrivasse nelle sale, attraverso un piccolo teaser trailer in cui si vede un killer rivale, con tanto di arma in mano, lanciare una moneta d'oro. Dall'altra parte del vicolo si avvicina un uomo che, alla luce, rivela fattezze molto simili a quelle che avrebbe Keanu Reeves con la grafica di Fortnite: è proprio John Wick, con la cui apparizione l'incontro si trasforma subito in una sparatoria.

Ci sono due modalità per godersi l'evento crossover tra John Wick e Fortnite: si può inizialmente acquistare la skin ufficiale di John Wick e gli oggetti a lui dedicati (piccone, zaino e paracadute). Oppure si può partecipare alla modalità di gioco denominata "Wick's Bounty" con una nuova serie di oggetti dedicati al personaggio impersonato da Keanu Reeves.

Non è la prima incursione di Epic Games nel dorato mondo hollywoodiano: in passato l'azienda aveva dedicato altre skin a film di enorme successo come Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.