Forrest Gump, Tom Hanks era sicuro del flop: "Mi chiedevo a chi sarebbe importato"

In occasione di un evento dal vivo organizzato dal New Yorker, Tom Hanks ha raccontato dei suoi dubbi iniziali durante la produzione di Forrest Gump e del fatto che pensava sarebbe stato un flop al box-office.

Hanks ha iniziato dicendo di aver inizialmente espresso al regista Robert Zemeckis i suoi dubbi su Forrest Gump. L'attore temeva che la natura bizzarra del film e del suo protagonista non avrebbero fatto presa sul pubblico.

"Gli ho detto: 'Ehi Bob, ho una domanda per te. A qualcuno interesserà questo film? Questo tizio seduto su una panchina con queste scarpe da scemo e questo vestito da lunatico con una valigia piena di libri di Curious George e cose del genere. Stiamo facendo qualcosa che possa avere un senso per qualcuno?'. E Bob rispose: 'È un campo minato, Tom. È davvero un cazzo di campo minato. Potremmo piantare i semi della nostra stessa distruzione. Ogni passo che facciamo potremmo colpire una bomba che ci fa saltare le palle".

Come tutti sapranno, Forrest Gump si è rivelato un grande successo di critica e di pubblico, incassando quasi 700 milioni di dollari in tutto il mondo e conquistando ben 6 Premi Oscar, incluso quelli per Tom Hanks come miglior attore e Robert Zemeckis come miglior regista.

