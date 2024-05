Il cacciatore: ecco come Robert De Niro si vendicò di Christopher Walken dopo lo sputo in faccia sul set

Michael Cimino ha raccontato al guerra del Vietnam nel suo dramma bellico Il cacciatore, uscito nel 1978 e rivalutato soprattutto negli anni successivi come uno dei grandi film della storia del cinema. Un progetto controverso con protagonisti due star come Robert De Niro e Christopher Walken, insieme a Meryl Streep, John Savage e John Cazale.

Il lungometraggio, accolto con parecchio scetticismo all'epoca probabilmente anche per la fine recente del conflitto asiatico, è ricco di sequenze di violenza fisica, e in alcune De Niro viene schiaffeggiato da alcune comparse e subisce uno sputo da Christopher Walken. Invece di lasciar correre per il bene delle riprese, la star di Taxi Driver decise di vendicarsi con il collega. Il cacciatore sarà trasmesso questa sera alle ore 21.05 sul canale Iris.

La vendetta

Michael Cimino convinse Christopher Walken a sputare in faccia a Robert De Niro. L'interprete di Nick Chevatorevich inizialmente era titubante ma poi ascoltò il regista e lo fece durante le riprese. De Niro era scioccato e furioso e stava per abbandonare il set. Le cose peggiorarono quando Cimino decise di girare una scena in cui delle comparse thailandesi dovevano schiaffeggiarlo. Sebbene le comparse scelte sembrassero incapaci di schiaffeggiare adeguatamente la star, venne rintracciato un uomo che nutriva una particolare antipatia per gli americani.

Meryl Streep e Robert De Niro sul set di Il cacciatore

In quel momento nacque la vendetta di De Niro nei confronti di Christopher Walken: quando fu schiaffeggiato dall'uomo, suggerì che anche Walken venisse schiaffeggiato senza preavviso dalle guardie. La ritorsione di De Niro andò a buon fine, perché la reazione sul volto di Walken allo schiaffeggio improvviso delle guardie è assolutamente spontanea, perché non si aspettava di essere aggredito in quel momento del film.

Il cacciatore racconta la storia di tre amici, Michael (De Niro), Nick (Walken) e Steven (Savage), che lavorano in una acciaieria e si rilassano con la caccia nel fine settimana. Steven è in procinto di sposarsi e quando i tre vengono chiamati alle armi per combattere in Vietnam organizzano una festa combinata di matrimonio e addio. La guerra cambierà le loro vite per sempre.