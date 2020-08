Forrest Gump, ecco cosa dice sul Vietnam nella scena del comizio

Vi siete mai domandati cosa dica Forrest Gump al comizio riguardo alla Guerra del Vietnam? Nella scena originale, l'ex soldato non ha attivo il microfono, ma Tom Hanks sapeva ovviamente le battute, ecco cosa dice il personaggio: "A volte, quando le persone vanno in Vietnam, tornano a casa dalle loro mamme senza le gambe. A volte non tornano affatto. Questa è una brutta cosa."

Nel film Forrest Gump, quando il protagonista parla al raduno degli Hippie, gli viene scollegato il microfono da un generale che non vuole far sapere l'esperienza di un ex soldato reduce dalla Guerra del Vietnam. Questo potrebbe mettere in cattiva luce l'intero esercito americano, ma il militare non ha idea dello sviluppo cognitivo inferiore alla norma di Forrest e che per questo, voglia dire una frase abbastanza infantile, che vi ricordiamo di seguito, nella versione in lingua originale:

Sometimes when people go to Vietnam, they go home to their mommas without any legs. Sometimes they don't go home at all. That's a bad thing.

il film, di cui abbiamo parlato nella nostra spiegazione del finale di Forrest Gump è uscito nelle sale nel 1994, è liberamente ispirato all'omonimo romanzo di Winston Groom del 1986 e nel 1995 ha ricevuto molti premi Oscar come:

Miglior film a Wendy Finerman, Steve Starkey e Steve Tisch, Migliore regia a Robert Zemeckis, Miglior attore protagonista a Tom Hanks, Migliore sceneggiatura non originale a Eric Roth, Miglior montaggio a Arthur Schmidt, Migliori effetti speciali a Ken Ralston, George Murphy, Stephen Rosenbaum e Allen Hal, oltre ad altre 7 nomination.